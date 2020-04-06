Разбор цифровой активности газеты: как адаптировать материалы для соцсетей

Иногда при виде сайта районного издания возникает только одна мысль — убить его. Нет, в нашем случае это не «ужас-ужас», но издателям он явно не очень интересен.

Отягчающее обстоятельство: в Богородске проживает 34 тысячи человек, из них только 40 в день приходят на сайт газеты. Для сравнения: в группе «ВКонтакте» 2300 человек, еще столько же в YouTube, а это уже как минимум каждый десятый житель города. Плюс тираж печатного номера — 8500 экземпляров, отдельно — еще две специализированные вкладки.

Итак, представим, что медиагруппа избавилась от сайта и решила инвестировать время, деньги и человеческие ресурсы в паблик «ВКонтакте». Редакция сразу же обнаружит, а точнее — еще пристальнее посмотрит на своих конкурентов. Это паблик «Богородск» на 6100 подписчиков и «Доска объявлений Богородск» почти на 12 000 подписчиков.

Итак, в небольшом городе есть три разные площадки на одной платформе, которые выполняют разные функции: в группе газеты есть все официальные новости и сообщения, в группе для общения — теплая атмосфера и неформальная жизнь города, в рекламной группе — все насущные объявления. А значит, нет причин для вражды, зато есть основа для партнерства. И главный козырь редакции — информация о жизни города в целом. Давайте посмотрим.

ПОСТ 1.

«Необычную акцию провели сегодня в центре Богородска сотрудники ГИБДД и волонтеры».

Начало звучит будто телевизионный сюжет. Аудитория потеряна, необычность надо было обозначить сразу же. Далее автор поста словами расписывает то, что лучше смотрелось бы именно в видеоформате! «Они вручали водителям бейджики или прикрепляли их на ручки припаркованных авто, чтобы водитель, вернувшись к машине, ознакомился с полезной информацией, напечатанной на бейджике». Прямо пресс-релиз местного ГИБДД. Скорее всего, так и есть. Но социальные сети не приемлют такого сложного повествования. Что решила сделать редакция? После каждого предложения поставила соответствующие смайлы. Этим эмоции у аудитории уже не поднимешь, дух должно захватывать если не от текста, то от визуального ряда. В этом случае его роль играют снимки, предоставленные ГИБДД. Удивительным образом у поста 6 лайков и 1 репост, хотя потенциал для хоть какого-нибудь эмоционального реагирования отсутствует.

ЧТО МОЖНО БЫЛО ВЫТАЩИТЬ ИЗ ЭТОЙ НОВОСТИ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ?

• динамичный видеоролик с акции,

• рассказ водителя, который нашел на ручке бейдж и поделился эмоциями с редакцией,

• переработанная информация с бейджей со статистикой ДТП (собственные карточки редакции),

• вопрос к аудитории, повлияли бы на них такие картинки.

ПОСТ 2.

Анонс семейного мероприятия.

Все грустно на афише, которую подготовил, видимо, сам ДК. Черно-белые дети и красная надпись «Мой брат и я не разлей вода». Вслед за авторами афиши редактор паблика пишет невнятное – если нет других планов, приходите. И это в 2020 году, когда паблики пестрят захватывающими анонсами всего и вся так, что кажется: мимо проходит жизнь, блестящая и шумная, как карнавал. И, конечно, в этих анонсах есть детали и подробности события, которые так и манят бросить все, оставить намеченные планы и немедленно устремиться в дом культуры. Кто участвует в конкурсе, что за призы, что именно нужно делать конкурсантам, есть какие-то специальные условия, в чем необычность мероприятия? Все это осталось за скобками послания. Но неизменные 6 лайков и 1 репост на месте.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

• использовать собственную иллюстрацию,

• дать подробности,

• открыто призвать к действию и подсказать, куда приходить и зачем.

ПОСТ 3.

Нативная статья с анонсом выставки.

Внутри три фотографии и скупая отсылка к газете — весь репортаж с открытия там. Без ссылки хотя бы на подписку, не говоря о тексте на сайте. Первое фото с подписью из серии «догадайся сам» — изделия богородских гончаров, не отстает и третье фото — фрагменты выставки.

Скорее всего, аудитория не захочет прочитать подробный репортаж в газете (да и что может быть увлекательного в репортаже с открытия выставки?), не побежит покупать подписку и самостоятельно разыскивать подробности тоже не будет. Человек шел мимо, увидел обложку статьи с заголовком «Открыта выставка» и пошел дальше. Хорошо, 46 человек прочитали и 2 поделились. Скорее всего, это сами журналисты и герои выставки.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

• забыть о репортаже в газете и дать ВК другую ценность — другие фото, другие подробности,

• например, попросить одного из авторов выставки рассказать своими словами про жизнь Центра развития гончарного искусства, все-таки 20 лет творчества должны были быть насыщенными,

• рассказать об одном или нескольких экспонатах, их истории, художественной ценности,

• подчеркнуть уникальность города и его мастеров, дать почувствовать аудитории причастность к чему-то локальному и необычному.

ПОСТ 4.

Справочная информация о социальном контракте.

В печатной версии издание сделало интервью с директором управления социальной защиты, которая дала все необходимые разъяснения, как выбраться из тяжелой жизненной ситуации, но в социальных сетях остались только интрига, портрет героини и неплохой социальный плакат.

На самом деле из этого повода можно было бы сделать целую серию оригинальных постов для «ВКонтакте»:

• видеофрагменты наиболее ярких цитат директора (просто включить камеру во время интервью для газеты),

• карточка с самой яркой цитатой из интервью или самым важным фактом для поста (например, «в 2020 году жители Богородска могут получить до 250 000 матпомощи»),

• инфографику или карточки с пошаговым алгоритмом, как получить материальную помощь в зависимости от типа жизненной ситуации,

• конечно, историю горожанина, который получил помощь и улучшил качество жизни,

• а еще можно было бы сразу прикрепить документы, которые нужно заполнить для получения помощи. Особенность социальных платформ в том, что они работают с двумя важными составляющими любой фактологической основы — эмоциями по поводу этих фактов и конкретной пользой для аудитории. Даже если подписчик не находится в трудной жизненной ситуации, он может переслать памятку знакомым.

ПОСТ 5.

Подборка акций и скидок к 23 февраля.

Прекрасный повод для социальных сетей — предложить читателям идеи подарков к наступающему празднику, которые доступны в конкретном городе. Для поста редакция сделала скриншот рекламной страницы из печатного издания со слишком мелким шрифтом, особенно для смартфона. Всего 1 репост и 9 лайков, а было бы больше, если бы:

• редакция подготовила небольшие пояснения к вариантам подарков, заверстала бы их в статью или хотя бы список,

• каждый подарок / опция — своя картинка в подборке, то есть галерея с нарезанными рекламными модулями,

• голосование за лучший вариант и просьба написать в комментариях, что люди на самом деле собираются дарить,

• в этом случае пост может быть и шуточным, например, о том, что нельзя дарить ни в коем случае,

• в идеале пост может быть партнерским и рассказывать о конкретном производителе и его товарах.

ПОСТ 6.

Победители спортивных соревнований.

Локальные спортивные мероприятия — это просто кладезь вовлекающего потенциала для местных редакций, а тем более детские. Издание ограничилось краткой новостью с результатами и тремя фото, а также традиционным анонсом интервью с тренером в газете. Но что реально сработало бы в социальной сети?

• прямая трансляция с соревнования или хотя бы видеозапись (на память ее сразу растащили бы все родители и их друзья),

• фотоальбом или галерея с разными игровыми моментами и счастливыми победителями,

• рассказ о конкретных игроках команды, их впечатления,

• небольшие выдержки из интервью с тренером, но в видеоформате.

ПОСТ 7.

Конкурс для котиков.

Беспроигрышный вариант вовлечения аудитории действительно работает, каким бы ненавистным ни был этот формат для самих журналистов. В этот раз редакция приурочила конкурс фотографий ко Всемирному дню кошек 1 марта, а значит, воспользовалась одним вовлекающим поводом как минимум дважды.