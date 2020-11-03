Муниципальная газета: дистрибуция, проекты, финансы

Опыт «Богородской газеты»
За 90 лет, которые существует «Богородская газета», в нашей жизни произошло немало перемен. Но шагнувшее в каждый дом телевидение, а затем YouTube не изменили сознание и потребности людей кардинально: многие из них (даже с гаджетами в кармане) продолжают ходить в театры и на стадионы, покупать и читать книги и газеты. Каждый выбирает то, что ему интереснее и ближе.
ФИНАНСОВАЯ ПОДПИТКА
«Богородская газета», как и в прежние годы, живет благодаря бумажной версии. Точнее, за счет доходов от публикации рекламных материалов в ней. 12 миллионов рублей в год, которые мы получаем от рекламы, — неплохая финансовая подпитка для печатного издания, выходящего в небольшом райцентре. В этих объемах наряду с традиционными рекламными модулями, объявлениями о вакансиях, поздравлениями заметную долю составляют доходы от коммерческих спецпроектов: тематических страниц и разворотов, которые в плановом порядке готовят сотрудники рекламной службы редакции в связке с дизайнером. Направления самые разные: подготовка к школе, к свадьбе, ремонт, подарки к празднику и т. д.
С учетом качественного контента, достаточно высокого тиража нашего издания, полноцветной печати, оперативности в размещении и реализации креативных идей многие местные рекламодатели по-прежнему доверяют нам и делают выбор в пользу принта, убеждаясь в эффективности такого сотрудничества.
ДОСТАВИМ САМИ
6500 экземпляров из семитысячного тиража распространяется на территории Богородска (35 тыс. жителей) и Богородского района (30 тыс. жителей) по подписке. С 2003 года мы не работаем с «Почтой России». Собственная служба распространения — это достаточно хлопотное дело, это серьезные проблемы с подбором кадров для доставки газеты в городе и на селе. И тем не менее плюсы очевидны. Делая ставку на подписку, мы можем четко планировать уровень доходов от реализации тиража, имеем оборотные средства, а рекламодатели точно знают, что размещенные ими на страницах «Богородской газеты» материалы будут прочитаны читателями.
Благодаря собственной службе распространения и солидному объему привлеченной рекламы мы долгое время имели возможность выпускать газету три раза в неделю на 40 страницах формата А3 при невысокой подписной цене на издание: 510 рублей на полугодие с доставкой «до почтового ящика» как в городе, так и на селе. До недавнего времени это было выгодно. Отработанная экономическая модель впервые дала сбой весной 2020 года, с введением в стране ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Сначала возникли серьезные трудности с распространением газеты, а затем — проблемы из-за снижения деловой активности малого бизнеса, что привело к резкому падению доходов от рекламы. Только за нынешний апрель по сравнению с апрелем 2019 года редакция недополучила 600 тысяч рублей (сумму, превышающую всю годовую субсидию из бюджета района, выделенную редакции на выполнение муниципального задания). В сложившейся ситуации мы встали перед выбором: либо повышать стоимость подписки на газету со второго полугодия 2020 года в 1,5 раза, либо переходить на выпуск газеты два раза в неделю. С согласия учредителей остановились на втором варианте, при этом постарались максимально сохранить количество информационных страниц. Конечно, далеко не всем подписчикам такое решение понравилось, но в итоге тираж газеты упал незначительно (примерно на 150 экземпляров), а остановить тенденцию к сокращению рекламы и рассчитаться с накопившимися за два месяца долгами нам удалось уже в июле.
ВАКАНСИЙ НЕТ
В период пандемии мы работали, наверное, так же, как и многие другие издания. Журналисты, сотрудники рекламной службы, один из дизайнеров были переведены на удаленку. Обмен материалами, газетными полосами шел в основном через электронную почту, с ее же помощью дистанционно был организован прием объявлений от юридических лиц и населения (доступ граждан в офис редакции был временно прекращен). Более эффективно заработал в эти дни сервис для оформления подписки на газету на нашем сайте. Главный плюс удаленки — сохраненное здоровье сотрудников. К минусам удаленного формата можно отнести трудности с приемом объявлений от населения и оперативной обработкой поступающих в редакцию читательских писем. В настоящее время сотрудники в основном работают в офисе, журналисты же остались на удаленке, но приходят в редакцию на еженедельные планерки.
Коллектив «Богородской газеты» стабилен, у нас нет вакансий. Наряду с опытными журналистами в возрасте от 50 до 65 лет работает и молодежь, прежде всего — в рекламной службе. Два года назад мы предприняли попытку организовать при «БГ» общественную молодежную редакцию. При участии старшеклассников было подготовлено несколько молодежных разворотов, темы для которых придумывали сами ребята. Две девушки из молодежной редакции, окончив школу, выбрали журналистику для дальнейшего обучения в вузах. К сожалению, пандемия коронавируса не позволила нам продолжить проект в этом году, но мы рассчитываем к нему вернуться.
СУБСИДИИ И ГРАНТЫ
Ситуация, в которой оказались печатные издания в период режима ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, в очередной раз подтвердила необходимость государственной поддержки СМИ. Она, считаю, нужна. Другой вопрос: в какой форме?
У нас — муниципальная газета, тем не менее жизнь заставляет нас относиться к ее изданию как к бизнесу, самостоятельно зарабатывать средства на зарплату сотрудников, оплату налогов, коммунальных платежей. Субсидии из областного и районного бюджетов составляют лишь 12 процентов от общих доходов редакции, остальную часть мы получаем от подписки на печатную версию издания и публикации рекламы и объявлений. Большие затраты связаны с публикацией документов органов местного самоуправления, только типографские услуги обходятся нам примерно в 700 тысяч рублей в год. Кроме того, печатаем пресс-релизы Пенсионного фонда (о выплатах), Росстата (о предстоящей Всероссийской переписи населения), Росреестра и налоговой инспекции (о нововведениях в законодательстве). Наверное, такая информация имеет общественное значение, но почему бы не размещать ее в местной прессе на условиях контракта? Это стало бы хорошей финансовой поддержкой для неимущих городских и районных газет. Причем подобные прецеденты у нас в регионе есть. К примеру, в 2020 году «Богородская газета» публикует материалы о деятельности Законодательного собрания Нижегородской области на контрактной основе.
Хорошая форма поддержки СМИ, на мой взгляд, — гранты Роспечати. Но здесь есть одно большое «но». Районные газеты, являющиеся по организационно-правовой форме, допустим, МУПами, претендовать на них могут, а если вам «посчастливилось» стать МАУ, на гранты можете не рассчитывать. А в чем, собственно говоря, принципиальная разница? Конечно, организационно-правовую форму можно поменять, но не проще ли внести изменения в законодательном порядке и создать МУПам, МАУ и АНО равные условия? Об этом, кстати, шел разговор на прошлогоднем фестивале журналистов «Вся Россия» в Сочи.
СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ ЛЕГКО
Гранты Роспечати, как я уже сказал, нам пока недоступны. Тем не менее стараемся активно заниматься проведением акций и спецпроектами, считая, что они повышают интерес и укрепляют доверие читателей к изданию. Так, уже дважды совместно с управлением социальной защиты населения Богородского района мы проводили предновогоднюю акцию «Стать волшебником легко». Читатели и рекламодатели «Богородской газеты» приобретали и приносили в редакцию подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и неблагополучных семей. За два года таким образом было собрано около 400 подарков, которые были переданы детям сотрудниками социальной службы и редакции в канун новогодних праздников.
С начала шестидесятых годов прошлого века редакция проводит лыжные эстафеты и легкоатлетический пробег по улицам города на призы «Богородской газеты», в которых принимают участие как школьники, так и взрослые спортсмены. Победители получают от 60 до 90 индивидуальных призов от «БГ». Участие в лыжных эстафетах неоднократно принимала и команда сотрудников «Богородской газеты», а в 2019 году коллектив редакции дебютировал в спартакиаде трудовых коллективов Богородского района, попробовав свои силы в состязаниях по разным видам спорта — от шахмат до стритбола. Это позволило нам не только подготовить ряд интересных репортажей с соревнований, но и самим укрепить здоровье, продолжить занятия спортом и после окончания спартакиады.
К 90-летию «Богородской газеты» мы реализуем спецпроект «В гости к подписчику». Корреспонденты «БГ» выезжают в сельские населенные пункты, встречаются с постоянными читателями газеты в городе, рассказывая об их судьбах, дружбе с газетой, о проблемах, которые их волнуют.
«НеМодное чтение». Этот спецпроект в 2019 году был направлен на популяризацию чтения, в первую очередь — среди детей и молодежи. В каждом выпуске «НеМодного чтения» сотрудница библиотеки Ольга Кузьмина рассказывала об одном из произведений классической литературы, которое может быть интересно в новом прочтении. Читательские отклики публиковали в следующем выпуске.
Спецпроекты «Пусть говорят солдатские письма» и «Дороги, ведущие к Победе» мы посвятили 75-летию Великой Победы. В их основе — фронтовые письма земляков, очерки о ветеранах, воевавших с врагом и трудившихся в тылу, рассказы детей и внуков о своих отцах, дедах и прадедах, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны.
ЗА ТРАДИЦИОННЫЙ ФОРМАТ
Тематика публикаций «Богородской газеты» очень широка: реализация нацпроектов, благоустройство, экономика, зарисовки о земляках, культура, спорт, правопорядок, происшествия, краеведение и т. д. Ежедневно редакция получает письма от читателей. Кроме того, у нас уже несколько лет работает телефонный номер, по которому мы принимаем от богородчан СМС-сообщения с актуальными жизненными вопросами. Ответы на обращения читателей даем под рубриками «По каналу СМС» и «Газета — читателю». В 2019 году темы, вызывающие интерес у жителей города и района, обсуждались в ходе встреч в редакции. Нашими гостями были главы районной и городской администраций, главный врач Центральной районной больницы, тренерский состав и футболисты местной футбольной команды «Спартак», выигравшей чемпионат Нижегородской области.
Конечно, проблемы, характерные для других печатных СМИ, и нас не обошли стороной. Еще пять лет назад тираж «Богородской газеты» составлял 9000 экземпляров, сейчас — 7000. Молодая аудитория уходит в интернет. И не только потому, что там интереснее. Просто в Сети больше информации можно получить бесплатно. Думаю, ситуация изменилась бы в корне, если бы за каждый клик на информационную строку или видеоролик пользователю приходилось платить деньги. Учитывая интересы аудитории, мы также присутствуем в интернете, поддерживая свой сайт и страницу в социальной сети «ВКонтакте», где у нас более 2500 подписчиков. Но мы прекрасно понимаем, что платить за наш контент они не готовы — в отличие от покупателей бумажной версии газеты. И если учесть, что любой труд должен оплачиваться (и труд журналиста в том числе), ставку мы по-прежнему делаем на традиционный формат издания, который продолжает приносить реальный доход.
В связи с этим у меня большие сомнения по поводу целесообразности быстрого слияния печатной версии и digital-направления в рамках одного районного СМИ. Наверное, со временем второе придет на смену первому. Но стоит ли искусственно ускорять этот процесс? Возможно, печатную прессу слишком рано сбросили со счетов, лишив эффективной поддержки.
«БОГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА» (г. Богородск, Нижегородская область) издается с 9 октября 1930 года. Выходит два раза в неделю. Объем — 32 полосы. Тираж одного номера — 7000 экземпляров. Учредители: правительство Нижегородской области, Земское собрание Богородского района Нижегородской области, МАУ «Редакция газеты «Богородская газета».
Сайт: bg52.ru