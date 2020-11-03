Муниципальная газета: дистрибуция, проекты, финансы

Коллектив «Богородской газеты» стабилен, у нас нет вакансий. Наряду с опытными журналистами в возрасте от 50 до 65 лет работает и молодежь, прежде всего — в рекламной службе. Два года назад мы предприняли попытку организовать при «БГ» общественную молодежную редакцию. При участии старшеклассников было подготовлено несколько молодежных разворотов, темы для которых придумывали сами ребята. Две девушки из молодежной редакции, окончив школу, выбрали журналистику для дальнейшего обучения в вузах. К сожалению, пандемия коронавируса не позволила нам продолжить проект в этом году, но мы рассчитываем к нему вернуться.

СУБСИДИИ И ГРАНТЫ

Ситуация, в которой оказались печатные издания в период режима ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, в очередной раз подтвердила необходимость государственной поддержки СМИ. Она, считаю, нужна. Другой вопрос: в какой форме?

У нас — муниципальная газета, тем не менее жизнь заставляет нас относиться к ее изданию как к бизнесу, самостоятельно зарабатывать средства на зарплату сотрудников, оплату налогов, коммунальных платежей. Субсидии из областного и районного бюджетов составляют лишь 12 процентов от общих доходов редакции, остальную часть мы получаем от подписки на печатную версию издания и публикации рекламы и объявлений. Большие затраты связаны с публикацией документов органов местного самоуправления, только типографские услуги обходятся нам примерно в 700 тысяч рублей в год. Кроме того, печатаем пресс-релизы Пенсионного фонда (о выплатах), Росстата (о предстоящей Всероссийской переписи населения), Росреестра и налоговой инспекции (о нововведениях в законодательстве). Наверное, такая информация имеет общественное значение, но почему бы не размещать ее в местной прессе на условиях контракта? Это стало бы хорошей финансовой поддержкой для неимущих городских и районных газет. Причем подобные прецеденты у нас в регионе есть. К примеру, в 2020 году «Богородская газета» публикует материалы о деятельности Законодательного собрания Нижегородской области на контрактной основе.

Хорошая форма поддержки СМИ, на мой взгляд, — гранты Роспечати. Но здесь есть одно большое «но». Районные газеты, являющиеся по организационно-правовой форме, допустим, МУПами, претендовать на них могут, а если вам «посчастливилось» стать МАУ, на гранты можете не рассчитывать. А в чем, собственно говоря, принципиальная разница? Конечно, организационно-правовую форму можно поменять, но не проще ли внести изменения в законодательном порядке и создать МУПам, МАУ и АНО равные условия? Об этом, кстати, шел разговор на прошлогоднем фестивале журналистов «Вся Россия» в Сочи.

СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ ЛЕГКО

Гранты Роспечати, как я уже сказал, нам пока недоступны. Тем не менее стараемся активно заниматься проведением акций и спецпроектами, считая, что они повышают интерес и укрепляют доверие читателей к изданию. Так, уже дважды совместно с управлением социальной защиты населения Богородского района мы проводили предновогоднюю акцию «Стать волшебником легко». Читатели и рекламодатели «Богородской газеты» приобретали и приносили в редакцию подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и неблагополучных семей. За два года таким образом было собрано около 400 подарков, которые были переданы детям сотрудниками социальной службы и редакции в канун новогодних праздников.