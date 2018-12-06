Названы лауреаты литературной премии «Большая книга»

Члены жюри национальной литературной премии «Большая книга» назвали имена ее лауреатов. Церемония вручения награды прошла во вторник в Москве.



Первое место заняла Мария Степанова с произведением «Памяти памяти».

Второе место досталось Александру Архангельскому («Бюро проверки»).

Третье место и приз читателей получил роман «Июнь» Дмитрия Быкова. Приза за вклад в литературу была удостоена Людмила Петрушевская.

Премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году. Денежный приз за первое место составляет 3 млн рублей, за второе — 1,5 млн. Третий лауреат получает 1 млн рублей.

Среди победителей премии прошлых лет такие писатели, как Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и Леонид Юзефович.

Фото: Jonas Jacobsson / Unsplash.com