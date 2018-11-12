Куда податься фоторедактору

Последние века полтора все издания выходят в свет с фотоиллюстрациями, с рисунками, а теперь и с инфографикой. Забота об этом лежит на отделе иллюстраций, в котором работают «фотики» (фотокорреспонденты) и «бильды» (фоторедакторы).

Чем же занимаются фоторедакторы?

Они занимаются визуальным контентом, то есть подбирают фотографии к текстам.

Раньше, в давние советские времена, не было профессии фоторедактора, а человека, подбиравшего фотографии к публикации, так и называли — фотоподборщик. Точнее, фотоподборщица, ибо большинство их было женщинами. Изредка в фотоподборщики уходили постаревшие фотокоры, которым уже невмоготу было бегать по съемкам. Они сидели себе в отделе и толкали на полосы свои старые кадры. Потом времена изменились, в нашей стране появилось множество самых разных изданий, роль фотоподборщика стала увеличиваться, и его стали называть фоторедактор. В профсреде его чаще называют коротко — бильд (от немецкого слова bild — картина, рисунок, фотография).

По большому счету в обязанности бильда входит не только подбор снимков к тексту, но и активное участие в выстраивании визуального ряда издания, его облика. Хорошо работающий бильд обеспечивает сильный визуальный ряд, делает издание привлекательным для читателя. От бильдредактора требуются насмотренность, хорошая визуальная культура, понимание специфики и формата издания, хорошее ассоциативное мышление, знание в лицо важнейших персон, стрессоустойчивость. На частый вопрос: нужно ли бильду уметь фотографировать? — ответ: и да, и нет. Бильду полезно побывать в шкуре фотокора, ему необходимо знание работы фотожурналиста для того, чтобы не было ситуаций «пойди туда не знаю куда и принеси то не знаю что…». С другой стороны, навыки фотокора не особо-то нужны в работе бильда и могут иногда мешать ему в правильном отборе снимков.

Разумеется, работа бильда в ежедневной газете, еженедельнике, ежемесячном издании, агентстве различается. В агентстве и ежедневном издании темп работы зачастую сумасшедший, дело решают минуты, а то и секунды, а в еженедельнике жизнь куда вольготнее. Про ежемесячник и не говорю! Оставим в стороне вопросы фоторедактирования фотоальбомов или выставочных проектов, там своя специфика.

В профессии фоторедактора есть одна особенность — взаимодействие с пишущими журналистами. Не секрет, что бал в редакции правят пишущие. Проблема состоит в том, что не все из них обладают нужной визуальной культурой. Отсюда и постоянные трения, когда бильд подбирает снимок, а пишущему (автору, редактору) снимок не нравится, а почему не нравится, объяснить не может. Иногда не может понять, почему ему на полосу принесли именно этот снимок. Самый популярный вопрос пишущего к снимающему (фотокору и бильду): «Ну и что?» Сколько раз я его слышал, работая в редакциях центральных газет!

Про стрессоустойчивость упомянул не напрасно: бильду требуется огромное терпение вместе с работоспособностью в условиях многозадачности.

Бурное развитие интернета и интернет-СМИ породило спрос на фоторедакторов, но образованных бильдов очень мало, а учить их почти нигде не учат. У нас, на журфаке МГУ, мы даем фотогруппам курс бильдредактирования, а дальше уже — самообразование по ходу работы.

Некоторые наши выпускники работают фоторедакторами, и я попросил их поделиться своими соображениями и впечатлениями о профессии и ее современном состоянии