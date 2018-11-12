Куда податься фоторедактору

Бильдредакторы рассказывают о профессии и ее современном состоянии
Последние века полтора все издания выходят в свет с фотоиллюстрациями, с рисунками, а теперь и с инфографикой. Забота об этом лежит на отделе иллюстраций, в котором работают «фотики» (фотокорреспонденты) и «бильды» (фоторедакторы).
Чем же занимаются фоторедакторы?
Они занимаются визуальным контентом, то есть подбирают фотографии к текстам.
Раньше, в давние советские времена, не было профессии фоторедактора, а человека, подбиравшего фотографии к публикации, так и называли — фотоподборщик. Точнее, фотоподборщица, ибо большинство их было женщинами. Изредка в фотоподборщики уходили постаревшие фотокоры, которым уже невмоготу было бегать по съемкам. Они сидели себе в отделе и толкали на полосы свои старые кадры. Потом времена изменились, в нашей стране появилось множество самых разных изданий, роль фотоподборщика стала увеличиваться, и его стали называть фоторедактор. В профсреде его чаще называют коротко — бильд (от немецкого слова bild — картина, рисунок, фотография).
По большому счету в обязанности бильда входит не только подбор снимков к тексту, но и активное участие в выстраивании визуального ряда издания, его облика. Хорошо работающий бильд обеспечивает сильный визуальный ряд, делает издание привлекательным для читателя. От бильдредактора требуются насмотренность, хорошая визуальная культура, понимание специфики и формата издания, хорошее ассоциативное мышление, знание в лицо важнейших персон, стрессоустойчивость. На частый вопрос: нужно ли бильду уметь фотографировать? — ответ: и да, и нет. Бильду полезно побывать в шкуре фотокора, ему необходимо знание работы фотожурналиста для того, чтобы не было ситуаций «пойди туда не знаю куда и принеси то не знаю что…». С другой стороны, навыки фотокора не особо-то нужны в работе бильда и могут иногда мешать ему в правильном отборе снимков.
Разумеется, работа бильда в ежедневной газете, еженедельнике, ежемесячном издании, агентстве различается. В агентстве и ежедневном издании темп работы зачастую сумасшедший, дело решают минуты, а то и секунды, а в еженедельнике жизнь куда вольготнее. Про ежемесячник и не говорю! Оставим в стороне вопросы фоторедактирования фотоальбомов или выставочных проектов, там своя специфика.
В профессии фоторедактора есть одна особенность — взаимодействие с пишущими журналистами. Не секрет, что бал в редакции правят пишущие. Проблема состоит в том, что не все из них обладают нужной визуальной культурой. Отсюда и постоянные трения, когда бильд подбирает снимок, а пишущему (автору, редактору) снимок не нравится, а почему не нравится, объяснить не может. Иногда не может понять, почему ему на полосу принесли именно этот снимок. Самый популярный вопрос пишущего к снимающему (фотокору и бильду): «Ну и что?» Сколько раз я его слышал, работая в редакциях центральных газет!
Про стрессоустойчивость упомянул не напрасно: бильду требуется огромное терпение вместе с работоспособностью в условиях многозадачности.
Бурное развитие интернета и интернет-СМИ породило спрос на фоторедакторов, но образованных бильдов очень мало, а учить их почти нигде не учат. У нас, на журфаке МГУ, мы даем фотогруппам курс бильдредактирования, а дальше уже — самообразование по ходу работы.
Некоторые наши выпускники работают фоторедакторами, и я попросил их поделиться своими соображениями и впечатлениями о профессии и ее современном состоянии
ФЕДОР ЛАВРОВ, фотограф и бильдредактор:
— На мой взгляд, сейчас бильдредактура переживает не самые лучшие времена. Если не брать крупные издания с историей, типа МИА «Россия сегодня», ТАСС, «Известий», «Коммерсанта» и прочих, то видно, что уровень профессионализма, к сожалению, стремится к нулю. Проработав месяц на сайте мэра Москвы на позиции бильдредактора, ушел оттуда, поняв, что учиться там не у кого и особо нечему. В отделе, в котором я работал, из семи человек специальное образование было только у двоих (у меня и у руководителя отдела). Все новые люди, приходившие на работу, как правило, не только не имели опыта работы бильдом, но и предыдущие места их работы не были никак связаны с фотографией. И таких брали. При споре о выборе мной фотографии у моих коллег был ключевой аргумент: «Я здесь работаю дольше, ставь, что я сказал». То есть сейчас, к сожалению, в подавляющем большинстве мест портрет бильдредактора следующий: это среднестатистический человек, который может понять, красивая фотография или нет, и немного умеет пользоваться фотошопом.
— А в чем причина?
— Причина, на мой взгляд, кроется в том, что средняя зарплата бильда по Москве невелика. В провинции не лучше. То есть на выходе мы получаем обесценивание профессии с экономической точки зрения, потому что бильдом быть невыгодно. Хорошо оплачиваемых мест очень мало. А хорошо оплачиваемых мест, где еще есть возможность развиваться, почти нет. Здесь мы подходим ко второму фактору, который сильно влияет на ситуацию в профессии: мест, где интересно, очень мало. С сайта мэра я ушел потому, что было скучно. Весь рабочий день я читал присылаемые мне новости типа «В Москве открыли детский садик номер 7556» или «В таком-то районе Москвы отключат горячую воду». Я должен был подобрать одну фотографию, обрезать под требования сайта и выложить. Иногда попадались тексты, в которые надо было вставить 4-6 фотографий. Раз в день присылали небольшой фоторепортаж, который надо было разобрать и залить в фотобанк. На этом функции бильдредактора заканчивались. И так работают бильды во многих местах.
— Тишь и благодать… А сейчас работать веселее?
— После «бегства» с портала мэра Москвы мне-таки удалось найти место, где и платили больше, чем по рынку, и работать было интересно. Но сфера скорее ближе к пиару, чем к журналистике. Сейчас я бильд в компании, которая занимается пиаром и организацией части московских праздников.
Что входит в мои функции?
• Непосредственно работа бильдредактора (отбор фотографий из съемок, ведение фотобанка, выборка фотографий для публикаций).
• Поиск архивных фотографий и работа с ними для создания арт-объектов и тематических поездов Московского метрополитена. Помимо непосредственной работы с архивами, необходимо знать основы авторского права, за соблюдением которого сейчас очень хорошо следят.
• Руководство фотослужбой во время проведения фестивалей. Чтобы заниматься пиаром, нужны картинки — для соцсетей, для сайта, для выставок и многого другого. В штате у нас нет постоянных фотографов, но на каждый праздник я нанимаю людей, которые снимают наши мероприятия. Для того чтобы фотограф хорошо снял, ему нужно дать понятное техническое задание, составить маршрутный лист, чтобы он не потерялся и принес картинки именно тех мероприятий, которые нужны.
— Что, на твой взгляд, нужно современному бильдредактору? Знание ньюсмейкеров, умение работать в программах типа фотошопа, умение вести фотоархив, визуальная культура, быстрота работы?
— По поводу ньюсмейкеров. Скорее я бы это назвал более широко — знание источников. Бильдредактор должен знать, где искать различные снимки. Например, если это какие-то архивные общеизвестные материалы типа портрета Гагарина — то он лезет в ТАСС или РИА «Новости», если портрет какой-то современной звезды для афиши — то в какие-то мелкие глянцевые издания. Потому что они там есть именно в формате фотосессии и стоят в разы дешевле, чем в том же РИА. Для сравнения: фамилию уже не вспомню, но за фото в РИА хотели 67 тысяч, а в «7 днях» — 10 тысяч.
Быстрота работы нужна в любом случае. Но особенно актуально это при работе с интернет-порталами и соцсетями.
Вести архив, как правило, учат везде, где он есть, и форма организации может быть разная, поэтому это не главное. Но человек должен уметь системно мыслить!
По поводу всех программ — минимальный пакет «Фотошоп» и «Лайтрум», плюс, наверное, «Бридж» (в нем удобно ключевые слова прописывать, но в ряде фотобанков это делается только внутри самой программы).
— А что еще приходится делать?
— Приходится заниматься аккредитацией и всякими документами. Ту т работает формула — чем меньше штат компании, тем более универсальным должен быть сотрудник, так сказать, и швец, и на дуде игрец.
Часто правлю договоры, потому что юристы иногда делают такие, которые ни один вменяемый человек не подпишет, с формулировками типа «отдаю все права на мое изображение»… Иногда езжу на встречи, чтобы подписать документы, то есть работаю как переговорщик. Там, где штат большой, бильд занимается только отбором фотографий.
ОЛЬГА СКВОРЦОВА, фотограф и бильдредактор:
— Я работаю фоторедактором около двух лет, за это время у меня был опыт работы в новостном интернет-издании, крупном информационном агентстве и практика сотрудничества с государственными организациями.
В интернет-СМИ работа велась с огромным потоком изображений из фотобанков, «окартинивалась» каждая новость. Одним из главных требований была оперативность, часто речь шла о секундах, чтобы первыми опубликовать информацию. Во время освещения чрезвычайных ситуаций работа происходила в режиме аврала, ведь часто на начальном этапе изображений в фотобанках нет, и их приходилось искать у очевидцев в сети. Огромный стресс — ежедневная данность.
— Не новостями одними живет издание. Над чем еще работает бильд? Что тебе было интересно?
— Чаще остальных тем я оформляла материалы по культуре и финансам. В обоих случаях нужна способность к образному мышлению. Изображение уже давно перестало быть исключительно иллюстрацией к тексту. Часто от картинки зависит, будет ли статья вообще открыта пользователем. Издания пребывают в жесткой конкуренции за просмотры, и кликабельность изображения является его определяющей характеристикой. И если в работе с культурной тематикой приходилось чаще полагаться на общую эрудицию, то в случае с финансами самым сложным было подбирать нетривиальные изображения к материалам об очередном обвале рубля или теме кредитов. Моим любимым способом выйти из сложной ситуации было использование кадров из кинофильмов, хотя это спорный момент с точки зрения авторских прав.
В погоне за кликабельным изображением важно учитывать стилистику издания и соблюдать этические нормы. Все мы знаем, что секс и сцены насилия подсознательно побуждают человека кликнуть на изображение, но злоупотребление может иметь и обратный эффект, формируя репутацию издания. Иногда погоня за хайпом приводила к забавным ситуациям, когда почти каждый редактор хотел увидеть на главном изображении к материалу девушку с декольте, независимо от того, о чем шла речь в материале.
— Чем отличается работа бильда в фотоагентстве?
— В агентстве я работаю на одном из специальных тематических проектов. В мои задачи, помимо оформления материалов, входит поиск региональных фотографов и координация их работы. Выполняя свои обязанности перед редакцией, я стараюсь создать и для фотографа максимально приемлемые условия сотрудничества.
— Это очень ценно для рабочей атмосферы!
— Да! Мне кажется, что чем больше у автора уверенности, что в случае конфликтных ситуаций бильд отстоит интересы фотографа, тем более прочные профессиональные отношения складываются между всеми сторонами.
Одной из интересных задач для меня было найти женщину-фотографа в Кавказском регионе для фотосъемки на женской половине мечети. Мне повезло, найденный автор качественно выполнила съемку и привнесла в репортаж свои акценты. Авторская визуальная стилистика ценится сейчас куда выше, чем набор визуальных штампов.
— А что для тебя особо интересно или ценно в твоей работе?
— В работе фоторедактора для меня ценна возможность постоянного развития. Визуальный язык — подвижная и обновляющаяся субстанция, необходимо следить за новыми тенденциями в оформлении материалов. На рынке сейчас ценятся многопрофильные профессионалы, имеющие базовые навыки дизайна и работы с видео, так что перспектив для профессионального развития довольно много.