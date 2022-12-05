«Начать работать с изображением — мое лучшее решение»: бильд-редакторы о своей профессии

Бильд-редакторы делятся опытом и дают советы
Фотоиллюстрации — важная часть почти любого журналистского материала. Хорошо подобранные фотографии привлекают внимание читателей, помогают погрузиться в контекст. В достаточно крупных СМИ подбором иллюстративного материала занимается отдельный человек — бильд-редактор. В обязанности бильда также входит писать комментарии к отобранным фотографиям, иногда организовывать съемки, заказывать конкретные кадры у фоторепортеров, решать вопросы с авторским правом снимков. ЖУРНАЛИСТ поговорил с бильд-редакторами российских СМИ и узнал у них, с какими сложностями можно столкнуться в профессии и как их преодолеть.
Бильд-редактор не просто должен подобрать подходящую картинку к тексту. Иногда приходится искать фотографии того, что никто не сфотографировал, порой принципе не ясно, как выглядит искомый объект. Одна из серьезных опасностей — вопрос авторского права: можно ли такое опубликовать, не возбудят ли против издания дело за нарушение законодательства и т.д.
С какими сложностями сталкивается бильд-редактор?
Олеся Мельникова, выпускающий бильд-редактор РБК
— Бильд-редактор обязан всегда следить за техническими обновлениями программ, в которых он работает. Он должен развиваться: искать «туториалы», проходить курсы повышения квалификации, работать над скоростью выполнения задач. В большой команде скорости на пределе: в среднем на обработку фото тратится не более 1-2 минут.
Нельзя забывать про законодательную основу: что нельзя публиковать и почему. Например, запрещена демонстрация табачной продукции, кальянов, вейпов. На эту тему есть закон, который несколько раз дополнялся. Все это необходимо знать.
Сейчас мы столкнулись с ограничениями фотобанков. Сложно говорить о качественном продукте, когда у СМИ один единственный фотобанк с ограничениями по лимитам.
Софья Лозовая, руководитель фотослужбы сайта Forbes
— Самая большая сложность в моей работе — это ограничение во времени. Материал надо отдать через час, 15 минут или 5 минут, поэтому часто нет возможности глубоко проработать повестку, связаться с героем. Сложность — это отсутствие бюджета на глобальные задумки, да и просто высокая нагрузка на нервную систему.
Виталий, бильд-редактор сайта одного из федеральных телеканалов
— Основные сложности — находить фотографии того, чего нет. Допустим, есть проект новой военной техники, чертежи, естественно, засекречены — при этом на новость все равно надо найти фото.
Иногда требуется находить фотографии того, что произошло в закрытом формате, например, судебные заседания или встречи известных лиц. А как искать фотографии того, где не было фотографов или хотя бы очевидцев с телефонами?
Дмитрий Кучев, бильд-редактор газеты «КоммерсантЪ»
— К универсальным трудностям, наверное, можно отнести различные юридические вопросы. Например, постоянно меняющееся законодательство многих ставит в тупик: что можно публиковать, что нельзя? Постоянные сомнения вызывают фотографии детей. А в юридических тонкостях демонстрации запрещенной символики вообще огромное количество нюансов.
Обширный набор трудностей может разрушить любую мотивацию идти в профессию, однако работающие бильд-редакторы считают свое решение связать деятельность с фотографией правильным. Кто-то оказался бильдом почти случайно, обратившись к подбору фотографий, поскольку больше никто в редакции этим не занимался: такая ситуация не редка в маленьких изданиях с ограниченным бюджетом. Другие бильд-редакторы до этого работали фотографами или наоборот пишущими журналистами.
Как приходят на должность бильда?
Виталий, бильд-редактор сайта одного из федеральных телеканалов
— Мне хотелось стать фотографом информационного агентства, так что когда мне предложили связать работу с визуальными материалами, хоть и не моими, то я даже не думал.
Олеся Мельникова, выпускающий бильд-редактор РБК
— На мой взгляд, фотография — самый простой и быстрый способ донести информацию до аудитории: если текст и видео потребуют больше времени для верстки, обработки или загрузки, то фотография сработает быстрее. Поэтому в условиях всеобщей цифровизации в СМИ начать работать с изображением — мое лучшее решение.
1. Креативьте
Развивайте креативность, образное, абстрактное мышление, чтобы в том числе остроумно иллюстрировать сложные темы.
2. Развивайте технические навыки
На базовом уровне необходимо освоить фотошоп: цветокор, обтравку (отделение предмета от фона с последующей заменой фона на прозрачный или цветной) – и базовый монтаж. Будет не лишним настроить себе actions и поставить их на горячие клавиши. Если в планах работать в новостях, помните, что в большинстве редакций есть внутренний тайминг на оформление новостей: на срочную новость в среднем это 1-2 минуты, на остальное – не более 10 минут.
3. Следите за повесткой
Максимально широкий охват помогает развивать насмотренность и хорошо ориентироваться в ней. Уже утром выходя на смену, стоит знать, какие инфоповоды разлетелись за ночь, и кто из агентств это отработал лучше всего.
4. Знайте издание как свои пять пальцев
Прежде чем браться за выполнение задач, изучите стилистику вашего издания. Очевидно, есть прописные истины, на которые стоит опираться: какие планы предпочтительнее, используются ли по большей части заглушки (чаще это явно преобладает в коммерческих изданиях) или же больше сюжетов. Какие источники используются в приоритете: репортажные или стоковые.
5. Изучите юридические моменты работы
Например, как проверять фото с места происшествий через Google-поиск или Яндекс, Tineye, как перепроверять метаданные изображения. Стоит изучить вопрос работы с открытыми источниками, правила цитирования. Знайте авторское право: если источник фотографии – социальные сети обычного человека, то нужно спрашивать его разрешения.