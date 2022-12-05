«Начать работать с изображением — мое лучшее решение»: бильд-редакторы о своей профессии

Фотоиллюстрации — важная часть почти любого журналистского материала. Хорошо подобранные фотографии привлекают внимание читателей, помогают погрузиться в контекст. В достаточно крупных СМИ подбором иллюстративного материала занимается отдельный человек — бильд-редактор. В обязанности бильда также входит писать комментарии к отобранным фотографиям, иногда организовывать съемки, заказывать конкретные кадры у фоторепортеров, решать вопросы с авторским правом снимков. ЖУРНАЛИСТ поговорил с бильд-редакторами российских СМИ и узнал у них, с какими сложностями можно столкнуться в профессии и как их преодолеть.

Бильд-редактор не просто должен подобрать подходящую картинку к тексту. Иногда приходится искать фотографии того, что никто не сфотографировал, порой принципе не ясно, как выглядит искомый объект. Одна из серьезных опасностей — вопрос авторского права: можно ли такое опубликовать, не возбудят ли против издания дело за нарушение законодательства и т.д.

С какими сложностями сталкивается бильд-редактор?

Олеся Мельникова, выпускающий бильд-редактор РБК

— Бильд-редактор обязан всегда следить за техническими обновлениями программ, в которых он работает. Он должен развиваться: искать «туториалы», проходить курсы повышения квалификации, работать над скоростью выполнения задач. В большой команде скорости на пределе: в среднем на обработку фото тратится не более 1-2 минут.

Нельзя забывать про законодательную основу: что нельзя публиковать и почему. Например, запрещена демонстрация табачной продукции, кальянов, вейпов. На эту тему есть закон, который несколько раз дополнялся. Все это необходимо знать.

Сейчас мы столкнулись с ограничениями фотобанков. Сложно говорить о качественном продукте, когда у СМИ один единственный фотобанк с ограничениями по лимитам.

Софья Лозовая, руководитель фотослужбы сайта Forbes

— Самая большая сложность в моей работе — это ограничение во времени. Материал надо отдать через час, 15 минут или 5 минут, поэтому часто нет возможности глубоко проработать повестку, связаться с героем. Сложность — это отсутствие бюджета на глобальные задумки, да и просто высокая нагрузка на нервную систему.

Виталий, бильд-редактор сайта одного из федеральных телеканалов

— Основные сложности — находить фотографии того, чего нет. Допустим, есть проект новой военной техники, чертежи, естественно, засекречены — при этом на новость все равно надо найти фото.

Иногда требуется находить фотографии того, что произошло в закрытом формате, например, судебные заседания или встречи известных лиц. А как искать фотографии того, где не было фотографов или хотя бы очевидцев с телефонами?

Дмитрий Кучев, бильд-редактор газеты «КоммерсантЪ»

— К универсальным трудностям, наверное, можно отнести различные юридические вопросы. Например, постоянно меняющееся законодательство многих ставит в тупик: что можно публиковать, что нельзя? Постоянные сомнения вызывают фотографии детей. А в юридических тонкостях демонстрации запрещенной символики вообще огромное количество нюансов.

Обширный набор трудностей может разрушить любую мотивацию идти в профессию, однако работающие бильд-редакторы считают свое решение связать деятельность с фотографией правильным. Кто-то оказался бильдом почти случайно, обратившись к подбору фотографий, поскольку больше никто в редакции этим не занимался: такая ситуация не редка в маленьких изданиях с ограниченным бюджетом. Другие бильд-редакторы до этого работали фотографами или наоборот пишущими журналистами.

Как приходят на должность бильда?

Виталий, бильд-редактор сайта одного из федеральных телеканалов

— Мне хотелось стать фотографом информационного агентства, так что когда мне предложили связать работу с визуальными материалами, хоть и не моими, то я даже не думал.

Олеся Мельникова, выпускающий бильд-редактор РБК

— На мой взгляд, фотография — самый простой и быстрый способ донести информацию до аудитории: если текст и видео потребуют больше времени для верстки, обработки или загрузки, то фотография сработает быстрее. Поэтому в условиях всеобщей цифровизации в СМИ начать работать с изображением — мое лучшее решение.