Редакция и реакция

На прошлой неделе в посольстве РФ в Праге случилась церемония награждения российской медалью одного чешского гражданина. Я имел к этому некоторое отношение. Еще в мае опубликовал в «АиФ» статью про Вацлава Билицкого. В январе 1991 года он, тогда сапер-криминалист полицейского управления, спас от большой беды и свой городок, и советскую воинскую часть. Там по неизвестной причине загорелся танк Т-72, доверху напичканный снарядами. Потушить его танкисты не смогли, три снаряда сдетонировали, разметав стальную машину в клочья. Горела земля, горели постройки рядом, корчились в муках раненые, но самое ужасное заключалось в том, что вот-вот могли взорваться остальные снаряды числом двадцать девять, а этот взрыв мог вызвать детонацию снарядов в других машинах и на складах. Страшно подумать, что стало бы тогда и с воинской частью, и с чешским городом, где она располагалась.

Но на счастье мимо проезжал капитан Вацлав Билицкий — он сразу понял, что следует делать, сам принялся гасить пламя, убирать снаряды подальше от огня. Оставшиеся в живых танкисты беспрекословно подчинялись этому невесть откуда появившемуся чеху, а подоспевшие вскоре пожарники довершили дело.

Выйдя на пенсию, бывший сапер организовал в своем доме и на прилегающем к дому участке музей пиротехнических средств и мемориал в память о погибших солдатах. Там, в саду, рядом с цветущей магнолией, стоит малая башня от того взорвавшегося танка. Там он высадил аллею из семнадцати японских тополей — по числу ребят, что не вернулись домой.

Музей Вацлава Билицкого — уникальный, такого, наверное, нигде больше нет. Четыреста образцов разной пиротехники: от патронов и ручных гранат до ракет класса «воздух-воздух». Однако сам бывший сапер настаивает на том, что центральная часть его экспозиции посвящена подвигу советских воинов из 1991 года.