Депутаты предложили ограничить 20% долю иностранного капитала в новостных агрегаторах

Депутаты из фракций ЛДПР и «Единая России» Андрей Луговой, Борис Пайкин, Антон Горелкин и Михаил Старшинов внесли в понедельник, 22 октября, в Госдуму поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Законодатели предлагают запретить иностранцам владеть более 20 % в новостных агрегаторах.

Законопроект может распространиться на четыре сервиса — «Яндекс.Новости», «Mail Новости», «Рамблер/новости» и СМИ2. Остальные аналогичные агрегаторы, включая Google News, не входят в соответствующий реестр Роскомнадзора, для попадания в который суточная аудитория сервиса должна превышать 1 млн человек. В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что Google News не был включен в реестр, так как не удовлетворял аудиторным требованиям, описанным в законе.

Для владельцев СМИ подобное ограничение действует с 2016 года. По мнению Лугового, новостные агрегаторы ничем не отличаются от СМИ, и поэтому ограничение участия иностранцев в новостных агрегаторах вполне обоснованно.

Идея об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах обсуждалась давно, но катализатором, по словам источника, близкого к администрации президента, стала трагедия в Керчи:

Важно не только то, что пишут в новостях, но и то, какие у них заголовки». Очевидно, что «чем ярче, «кровавее» заголовок, тем больше рекламы и больше денег,

Ограничения для таких сервисов нужны для «предотвращения угрозы общественному порядку в России», следует из пояснительной записки к проекту.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, а не позднее чем через шесть месяцев агрегаторы должны будут изменить структуру владения или будут заблокированы.