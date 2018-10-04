В Союзе журналистов прокомментировали законопроект о проверке журналистских антикоррупционных расследований

В понедельник депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, в котором предлагает обязать СМИ направлять материалы о коррупционной деятельности чиновников или депутатов в течение трех дней после публикации в госорганы и начальству госслужащего. В случае, если ответ на расследование не приходит в течение 30 суток, журналист обязан сам обратиться в прокуратуру. После этого в СМИ должен быть опубликован ответ прокуратуры или опровержение.
Иванов напоминает, что закон и сегодня предусматривает возбуждение уголовного дела на основании публикации в СМИ, однако «указанные нормы не работают».
Согласно второму законопроекту, который предлагает Иванов, журналистов могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей, СМИ – на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, если они не отправят свои расследования госорганам.
Председатель СЖР Владимир Соловьев прокомментирвоал законопроект:
Мне кажется, не дело журналистов этим заниматься. Есть очень много проблем с отправкой обязательного образца газеты. С этим-то иногда редакции мучаются, а если редакции еще начнут отправлять каждый критический материал? Это как обязательство, да еще и под страхом штрафа? Это, конечно, перебор.
По словам Соловьева, прокуратура и так часто возбуждает дела по фактам публикаций материалов на радио, телевидении, а также опубликованных в интернет-СМИ:
Дополнительно обращать внимание прокуратуры, может быть, и стоило бы. Но чтобы это действительно работало, надо все обсудить и привести в соответствие друг другу все юридические норм.
Соловьев отметил, что каждая редакция сама должна решать, каким образом поступать с критическими материалами:
Например, можно писать в конце статьи просьбу обратить внимание прокуратуры и считать ее по сути заявлением и в полицию, и в прокуратуру. Вот такое иногда делается и это работает точно. Либо редакция действительно может ее отправить. Либо вообще ничего не делать. Надеюсь, у прокуратуры есть специальный штат, который этим занимается – следит за такого рода публикациями.
Источник: Взгляд