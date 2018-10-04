В Союзе журналистов прокомментировали законопроект о проверке журналистских антикоррупционных расследований

В понедельник депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес законопроект, в котором предлагает обязать СМИ направлять материалы о коррупционной деятельности чиновников или депутатов в течение трех дней после публикации в госорганы и начальству госслужащего. В случае, если ответ на расследование не приходит в течение 30 суток, журналист обязан сам обратиться в прокуратуру. После этого в СМИ должен быть опубликован ответ прокуратуры или опровержение.

Иванов напоминает, что закон и сегодня предусматривает возбуждение уголовного дела на основании публикации в СМИ, однако «указанные нормы не работают».

Согласно второму законопроекту, который предлагает Иванов, журналистов могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей, СМИ – на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, если они не отправят свои расследования госорганам.

Председатель СЖР Владимир Соловьев прокомментирвоал законопроект:

Мне кажется, не дело журналистов этим заниматься. Есть очень много проблем с отправкой обязательного образца газеты. С этим-то иногда редакции мучаются, а если редакции еще начнут отправлять каждый критический материал? Это как обязательство, да еще и под страхом штрафа? Это, конечно, перебор.

По словам Соловьева, прокуратура и так часто возбуждает дела по фактам публикаций материалов на радио, телевидении, а также опубликованных в интернет-СМИ:

Дополнительно обращать внимание прокуратуры, может быть, и стоило бы. Но чтобы это действительно работало, надо все обсудить и привести в соответствие друг другу все юридические норм.

Соловьев отметил, что каждая редакция сама должна решать, каким образом поступать с критическими материалами: