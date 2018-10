Спасение для СМИ — найти миллионера-филантропа

Очередной миллионер купил старое СМИ с хорошим брендом. Марк Бениофф с женой Линой приобрели за $190 млн Time, некогда самый читаемый журнал в Америке.

Сделка вписалась в тенденцию последних лет. Началось все в 2013-м, когда владелец Amazon Джеф Безос приобрел The Washington Post. В прошлом году Лорен Пауэл Джобс, вдова Стива Джобса, купила The Atlantic. Весной этого года один из богатейших жителей Лос-Анжелеса Патрик Сун-Шионг, инвестирующий в биотех, купил The Los Angeles Times. И вот теперь Time дождался своего миллионера.

В общем, новые цифровые деньги покупают старые медийные бренды. Любопытно, что 10 лет назад цифровые деньги поглядывали с интересом на цифровые медийные стартапы. Mashable и BuzzFeed рассматривались как перспективные адреса для вложений.

Но интернет жесток ко всем СМИ, хоть старым, хоть новым. Читатели уходят в социальные сети, рекламодатели — туда же и еще в Google. Медиабизнес сжимается. Mashable и BuzzFeed, хотя и прогремели в свое время, но теперь уже не показывают обнадеживающих результатов и не привлекают инвесторов. Однако у старых СМИ есть хотя бы весомые бренды. Как некогда сыновья богатых американских фермеров женились на дочерях обедневшей британской аристократии, чтобы прибрести потомкам имя и респектабельность, теперь новые цифровые деньги женятся на старых медийных брендах.

Продажа для Time стала очень своевременной. Журнал еще прибылен, но прибыль снижается год от года. Печатный тираж еще достаточно высок — 2 миллиона, но он тоже снижается — четыре года назад было 3,5 миллиона. Новый собственник, конечно, будет как-то отстраивать бизнес, но вложение явно рассматривается как филантропический акт. В своем Твиттере Марк Бениофф назвал Time «сокровищницей нашей культуры и истории» и заявил, что будет рад служить этому «иконическому бренду».