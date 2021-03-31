BitClout — соцсеть, где все друг друга покупают

Отчет Decrypt дал информацию, что один из кошельков, подключенный к BitClout, получил биткойн-депозиты на сумму более 160 миллионов долларов. Столь внушительные вложения вызывают у новых пользователей веру в развитие сети.

Дмитрий-Никита Бадалов, крипто- и майнинг-энтузиаст, поделился с нами мнением о новой платформе, официальные отзывы на которую сейчас практически невозможно найти.

— Давно занимаетесь криптовалютой?

— С криптой знаком с 2010 года. С того времени, когда биткоин стоил чуть больше одного доллара. К сожалению, на том этапе не оценил криптовалюту по достоинству и вернулся к ней только тогда, когда курс превысил 1000$.

— Как думаете, в чем главная функция BitClout?

— Децентрализация. То есть рассеивание власти. Данная сеть работает пока в бета-версии. И когда разработчики опубликуют ее код, они обещают отстраниться, чтобы у соцсети не было администрации, которая хоть как-то могла бы влиять на развитие сети и публикуемый в ней контент.

Площадка предоставит полную свободу слова. Никто не сможет никого «забанить». Не будет ситуаций, как с Трампом и твиттером. Если человек не нравится — он просто отправляется в твой черный список. Ни больше, ни меньше.

Со временем, возможно, кто-то и сделает данный продукт лучше. Может выйти ситуация, как с MySpace и Facebook. MySpace появился раньше, но успешнее оказался именно Facebook, так как у первой социальной сети была совершенно неправильная работа с рынком и с клиентами.

— Нужен ли вообще BitClout обществу?

— Общество и отдельные его элементы всегда будут стремиться к публикации запрещенного контента. И данная платформа предоставляет для этого прекрасную возможность. Именно поэтому, отдельные государства могут вносить данную платформу в список запрещённых. И возможность попасть на нее будет лишь через закрытые каналы VPN.

— Для каких целей вы будете использовать платформу ?

— Я все свои сети использую только для легальных целей. И учитывая то, что у меня есть внутренний моральный кодекс, я не стану заниматься какой-то агитацией, публиковать запрещенный контент и нарушать закон той страны, в которой нахожусь.

Для меня BitClout — это очередная площадка для выражения своих мыслей, для поиска единомышленников и получения позитивного обратного отклика.

— Верите в успех соцсети и её востребованность?

— В успех соцсети я верю. Но на первых порах он будет только из-за хайпа. Прогноз пока давать сложно, ибо открытый код до сих пор не опубликован и мы не можем знать, есть ли недоработки и возможность взлома платформы. Кроме того, пока не видим, на какой системе блокчейн она работает. И когда код все-таки опубликуют, разработчики начнут активное тестирование соцсети на уязвимости. Если она выдержит все испытания и получит огласку — получит и определённый успех в круге IT-специалистов. Хотя для людей, которые не относятся к двум вышеупомянутым группам, BitClout тоже будет полезен: станет стартовой площадкой для посвящения в криптомир.

Проект BitClout был создан анонимной группой разработчиков. 24 марта приложение вышло из закрытого бета-тестирования, теперь в ней может зарегистрироваться каждый желающий.