BitClout — соцсеть, где все друг друга покупают

Рассказываем о новой платформе на базе блокчейна
В начале года на арене мировых соцсетей появилась платформа BitClout. Она построена на базе блокчейна (сервис криптовалютных кошельков), а главными её особенностями являются возможности монетизации и инвестирования. Зарегистрировавшись в ней, я изучила функционал и интерфейс.
В чем принцип работы ?
Соцсеть выглядит, как «сырой» сайт. Контент прогружается долго, пользователей мало. По функционалу BitClout напоминает смесь твиттера и инстаграма: каждый может написать пост до 280 знаков и приложить к нему фото. Но есть и исключительные роли, которые могут примерить пользователи: каждый зарегистрировавшийся человек одновременно может быть держателем криптовалюты, инвестором людей с понравившимся контентом и создателем своей собственной монеты. Цена за персональную монету зависит от популярности в BitClout: высчитывается по числу подписчиков, лайков, покупателей.
У пользователей соцсети появляется возможность привлечь инвестиции для личных проектов: можно продавать свою монету, брать комиссию за продажу, спекулировать и инвестировать в свою или чужую монету, популярность и цена которых, по-вашему мнению, будет расти. Грубо говоря, соцсеть представляет собой упрощенный вариант биржи акций, доступный каждому. Только предметом купли-продажи является деятельность отдельно взятого человека.
Чтобы создать страницу в BitClout, мне потребовалось запомнить сгенерированные сайтом двенадцать английских слов. В дальнейшем они будут являться единственным способом войти в аккаунт. Для активного пользования сетью нужно было завладеть минимальным количеством монет BitClout. Для базовых действий с аккаунтом достаточно иметь эквивалент в $0.01. За первые часы, проведенные в BitClout, я выложила две фотографии и цена моей монеты выросла с $0.01 до $4.14. Ее уже приобрели два человека.
Что говорят люди ?
8 марта на собрании в ClubHouse Макс Скибинский — серийный предприниматель из Кремниевой Долины — поделился размышлениями о том, что примерно через полгода должна появиться возможность обмена криптовалюты на реальные деньги.
«BitClout хорош тем, что может дать криптографическую ценность любой концепции. Это инвестиция людей в чью-то идею <...>. Из-за ковида мы сильно оцифровались, и это значит, что вещи из реальности должны обязательно быть в цифре», — объяснил Скибинский роль BitClout.
В BitClout уже присутствуют аккаунты Илона Маска, многих русских и зарубежных предпринимателей. И по опыту ClubHouse известно, что присутствие в сети Маска — залог успеха. Кроме того, среди тех, кто позитивно отозвался о валюте BitClout, были такие известные инвесторы Кремниевой долины, такие как Sequoia Capital и Andreessen Horowitz.
Отчет Decrypt дал информацию, что один из кошельков, подключенный к BitClout, получил биткойн-депозиты на сумму более 160 миллионов долларов. Столь внушительные вложения вызывают у новых пользователей веру в развитие сети.
Дмитрий-Никита Бадалов, крипто- и майнинг-энтузиаст, поделился с нами мнением о новой платформе, официальные отзывы на которую сейчас практически невозможно найти.
— Давно занимаетесь криптовалютой?
— С криптой знаком с 2010 года. С того времени, когда биткоин стоил чуть больше одного доллара. К сожалению, на том этапе не оценил криптовалюту по достоинству и вернулся к ней только тогда, когда курс превысил 1000$.
— Как думаете, в чем главная функция BitClout?
— Децентрализация. То есть рассеивание власти. Данная сеть работает пока в бета-версии. И когда разработчики опубликуют ее код, они обещают отстраниться, чтобы у соцсети не было администрации, которая хоть как-то могла бы влиять на развитие сети и публикуемый в ней контент.
Площадка предоставит полную свободу слова. Никто не сможет никого «забанить». Не будет ситуаций, как с Трампом и твиттером. Если человек не нравится — он просто отправляется в твой черный список. Ни больше, ни меньше.
Со временем, возможно, кто-то и сделает данный продукт лучше. Может выйти ситуация, как с MySpace и Facebook. MySpace появился раньше, но успешнее оказался именно Facebook, так как у первой социальной сети была совершенно неправильная работа с рынком и с клиентами.
— Нужен ли вообще BitClout обществу?
— Общество и отдельные его элементы всегда будут стремиться к публикации запрещенного контента. И данная платформа предоставляет для этого прекрасную возможность. Именно поэтому, отдельные государства могут вносить данную платформу в список запрещённых. И возможность попасть на нее будет лишь через закрытые каналы VPN.
— Для каких целей вы будете использовать платформу ?
— Я все свои сети использую только для легальных целей. И учитывая то, что у меня есть внутренний моральный кодекс, я не стану заниматься какой-то агитацией, публиковать запрещенный контент и нарушать закон той страны, в которой нахожусь.
Для меня BitClout — это очередная площадка для выражения своих мыслей, для поиска единомышленников и получения позитивного обратного отклика.
— Верите в успех соцсети и её востребованность?
— В успех соцсети я верю. Но на первых порах он будет только из-за хайпа. Прогноз пока давать сложно, ибо открытый код до сих пор не опубликован и мы не можем знать, есть ли недоработки и возможность взлома платформы. Кроме того, пока не видим, на какой системе блокчейн она работает. И когда код все-таки опубликуют, разработчики начнут активное тестирование соцсети на уязвимости. Если она выдержит все испытания и получит огласку — получит и определённый успех в круге IT-специалистов. Хотя для людей, которые не относятся к двум вышеупомянутым группам, BitClout тоже будет полезен: станет стартовой площадкой для посвящения в криптомир.
Проект BitClout был создан анонимной группой разработчиков. 24 марта приложение вышло из закрытого бета-тестирования, теперь в ней может зарегистрироваться каждый желающий.