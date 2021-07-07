Битва понятий и смыслов: Жанр vs формат

Как соотносятся жанр и формат
Чаще всего понятие «жанр» любят теоретики, а словом «формат» жонглируют практики. Бывает и наоборот, но неизменно одно: если попросить уточнить значение термина или содержание понятия, то начинается путаница. В диалоге с придирчивым «Гражданином-редактором» разбираемся, что и как
Тест: гражданин, пройдемте!
В отношении современных медиа мы часто слышим выражения в духе «это неформат», «это в его формате», «нужно следовать современным форматам». Но уточняющий вопрос про определение и понимание термина «формат» может поставить в тупик даже опытного теоретика, не говоря уже о практике. Впрочем, когда пытаются определить жанры современных медиатекстов, путаницы не меньше. Но как соотносятся жанр и формат?
• Пародийный «Острый репортаж» с Аллой Михеевой для «Вечернего Урганта» — это жанр или формат?
• Программа «Познер», где происходит беседа-интервью лицом к лицу, — это жанр или формат?
• Ролики с Максом «+100500», где он фривольно комментирует смешные видео из интернета, — это жанр или формат?
Вопрос с подвохом: на него нельзя ответить безошибочно. На самом деле противопоставлять жанр и формат в принципе некорректно.
Гражданин-редактор: Вы меня запутали! Ведь есть же нормальные иерархии! Например, в биологии.
Да, в биологии они есть. Но даже там в последние годы нет спокойствия и порядка. Как и в химии. С открытиями в квантовой физике проблемы затронули даже гениальную таблицу Менделеева.
Что уж говорить про систему иерархий и классификаций в мире выдуманных сущностей, живущих только в головах людей. Тех самых жанров, видов, типов и форматов контента.
Гражданин-редактор: Так, давайте сначала. Что первичнее — жанр или формат?
Жанр все-таки является опорным понятием для контента. Он неразрывно связан с понятием «журналистика», а также «литература» и другими видами творчества (музыка, живопись, театр, кино). У жанров есть ряд устойчивых характеристик и свойств.
В базовой классификации Александра Тертычного есть три большие группы жанров: информационные, аналитические и художественно-публицистические. Внутри каждой категории есть около десятка или больше отдельных жанров, которые описаны подробно, но в чистом виде в «живой природе» встречаются редко.
Гражданин-редактор: А что, по Тертычному и в Америке жанрам учат?
В англоязычной традиции есть вариант деления жанров на NEWS (новости) и VIEWS (мнения).
С российской традицией это примиряется через сжатие неновостных жанров в понятие «публицистика»: аналитические — рациональная публицистика, художественно-публицистические — эмоциональная публицистика.
Гражданин-редактор: Хорошо. Жанров — десятки. Но какие самые ходовые?
Основными опорными жанрами с точки зрения профессиональной журналистики можно назвать: новостную заметку, репортаж, интервью, статью.
Также сейчас крайне популярны подборки, рецензии/обзоры/разборы, списки, карточки, дайджесты.
Зачастую жанры даже внутри этих популярных форм перемешаны и содержат признаки других жанров. Именно поэтому при смешении жанров часто проще обозначить это все многозначным словом «формат».
Гражданин-редактор: А можно подробнее про жанры и что об этом думают ученые?
Тот же исследователь из МГУ Александр Тертычный предложил свою классификацию на рубеже XXI века, и она вполне уверенно описывала и помогала формировать существовавшие тогда реалии. Ближе к середине 2010-х годов представления исследователей о жанрах расширились. Туда добавились специфические интернет-жанры типа авторский блог, мультимедийная статья, лонгрид, слайдшоу, игры, викторины и так далее.
Важным также становится понимание отличий между текстом (статичная авторская единица контента) и гипертекстом (организованная группа текстов). Причем гипертекст может быть статичным: например, печатный журнал, где тексты организованы оглавлением. Или динамическим: меняться во времени с добавлением новых ссылок и перелинковок.
Гражданин-редактор: Как сейчас выглядит система жанров?
В исследовании 2013 года Александр Тертычный пытается формировать систему жанров с опорой на классификацию текстов по модальностям моно/мультимедиа и статичных/гипертекстов.
Здесь же автор модифицирует и свою трехчастную структуру жанровых форм:
• информационно-новостные: здесь жанры с оперативной фиксацией и передачей событий в максимально объективной манере;
• аналитические: жанры для углубленного и детального изучения и описания событий;
• художественно-документальные: для экспрессивного, образного, ценностного отображения действительности.
Гражданин-редактор: Разве эта система все объясняет?
Нет, конечно. Помимо жанров есть же еще и тематическая направленность (спорт, наука, искусство, автомобили) или аудиторная специфика (женские, детские, юридические, автомобильные).
Можно называть это типами, профилями, видами — не важно. Главное, что все эти параметры неизбежно пересекаются и объединяют разные сущности. Такое многообразие существовало и до интернета и также смешивало карты теоретически стройным классификациям.
Гражданин-редактор: Так, что-то с этими «жанрами» пошло не так. Как будто само понятие «жанр» расплывается. В чем проблема?
Это все вездесущая и всесильная конвергенция. Которую, в свою очередь, активизировал интернет. А он живет и развивается по своим законам.
И если сначала цифровизация покусилась на слияние разных форм/форматов/видов контента, объединив их все и легализовав понятие «мультимедиа», то с приходом сетевизации к профессиональному контенту добавились формы комментария (также складирования, коллекционирования, подборок контента).
Гражданин-редактор: То есть жанры размыли сами авторы-пользователи?
По сути, да. На поляну создания контента пришли менее профессионально подготовленные и институционально организованные пользователи. Они не спрашивали разрешения у прежних авторитетных институций и профессионалов контента, а просто начали создавать свой контент, который нередко «заходил» у таких же малоподготовленных потребителей.
Вновь пришедшие авторы не учились теории и создавали контент интуитивно или в соответствии с направлениями, которые им предлагали сами технологические платформы и площадки. Но и создатели техрешений зачастую также были программистами-дизайнерами-маркетологами, которые в сортах контента не особенно разбирались.
Гражданин-редактор: Но сейчас ведь много качественного контента (не только мемы с котом Шлепой)?
Да, сейчас ситуация несколько выравнивается: на площадки пришли люди из более традиционных медиа (например, Дудь и Пивоваров на YouTube). Опять же платформы, сообщества и авторы-самоучки также выросли или даже получили профессиональные навыки.
Таким образом, перемешались разные миры, люди, профессии: программисты, дизайнеры, маркетологи, журналисты, редакторы, литераторы, блогеры, сетевые тролли и пранкеры, стендаперы, шоумены, музыканты, клипмейкеры и многие другие.
Гражданин-редактор: То есть профессионалы смогли вернуть прежнее величие жанрам?
Не совсем. Теперь путь в авторы не обязательно лежит через изучение теории, и многие про жанры толком ничего не знают.
Потому вся эта пестрая аудитория пользуется не стройными классификациями, а словами и понятиями, которые им привычны. В быту и практике во всем многообразии атомизированного мира выработать одно общее, конвенциональное, подходящее всем определение и понимание уже не представляется возможным.
Гражданин-редактор: Может, ученые уже как-то решили эту проблему смешения жанров/форматов?
Основательно разобраться с проблемой смешения понятий (в первую очередь жанров и форматов) теоретики пытаются с 2009 года. Тогда на факультете журналистики МГУ состоялись горячие споры по поводу понятия «формат».
Ключевыми стали вопросы объема и содержания понятия «формат», состав его признаков как инфопродукта. Также формат рассматривали как концепцию СМИ и «совокупность журналистских технологий, редакционных стандартов и жанровых форм». И что есть много значений и поводов употребления понятия «формат» для разных ситуаций.
Гражданин-редактор: Сложновато… Так к чему же пришли?
Да, по сути, признали, что формат — более адекватная нынешним временам, объемная и динамичная форма, содержащая много различных факторов и характеристик медиапродукта.
Иными словами, формат — это современная гибкая характеристика, которая учитывает множество факторов, которые определяют его востребованность у той или иной целевой аудитории.
Та дискуссия, которая продолжается и по сей день, выявила, что формат «выступает в качестве меры соответствия какого-либо информационного продукта ключевым признакам, определяющим успех на информационном рынке той совокупности продуктов, с которой он соотносится» (Г. В. Лазутина).
Также интересно отметить, что формат зачастую тесно связан с коммерческими характеристиками и мерой успешности материала, проекта или издания.
Гражданин-редактор: Итак, кратко: в чем разница между форматом и жанром? Какие у кого характеристики?
Очевидно, что формат — более широкое понятие, чем жанр.
Если жанр говорит про формы представления контента, то формат может определяться и концепцией издания, и аудиторией, каналами дистрибуции и обратной связи.
Жанр говорит нам только о форме представления контента, некотором методе подачи информации: например, репортаж.
Формат же может вмещать в себе информацию о:
• медийном представлении (печатный, видео, фото),
• длительности/размере (5-минутный формат, трехполосный формат),
• концепции издания/проекта (благотворительный, партнерский, просветительский),
• каналах дистрибуции (YouTube, телеканал «Пятница», журнал «Мурзилка») и девайсах (для десктопа, мобильного, VR-шлема),
• ожиданиях и реакциях аудитории (развлекательный, пугающий, трогательный),
• обратной связи (запуск марафона, сбора историй, конкурса на лучший комментарий).
Гражданин-редактор: А теперь как не забыть, что нужно учесть при планировании формата?
Нужно опираться на удобные и понятные чек-листы.
Одна из моделей — держать в голове (или на бумаге) чек-лист из пяти элементов, которыми можно охарактеризовать любую коммуникацию (от разговора в лифте до большого медиапроекта).
Эти элементы еще в первой половине XX века сформулировал Гарольд Ласуэлл: кто говорит, кому говорит, что и по какому каналу и с каким эффектом.
Таким образом:
1. Кто говорит? (коммуникатор). Надо учесть все установки на коммуникацию: ценности, цели, позиционирование, особенности бренда и так далее. Это формат самой коммуникации.
2. Кому говорит? (аудитория). Учитываем интересы и чаяния аудиторий — предугадать, проинформировать, удивить, восхитить и вообще вызывать гамму эмоциональных и рациональных реакций. Это формат высказываний для аудитории.
3. Что говорит? (контент). В каком виде и с какими параметрами будет создан медиатекст, который сможет без потерь донести ваши месседжи (см. пункт 1) до аудитории (см. пункт 2). Сюда как раз и может быть вложен жанр. Это формат контента.
4. По какому каналу? (дистрибуция). Если контент — это вагонетка со смыслами, то дистрибуция — это рельсы для вагонетки, которая должна, не растеряв смысл, добраться до аудитории. Чтобы из точки А в точку Б сигнал пришел без искажений — нужен понятный и привычный аудитории, надежный канал доставки контента. Это формат дистрибуции контента.
5. С каким эффектом? (обратная связь). Здесь можно понять, дошел ли посыл (месседж) до вашей аудитории в том виде, как запланировано. Или возник какой-то другой эффект. Или сообщение не дошло вовсе из-за сбоя в одном из четырех предыдущих элементов. Этот элемент позволяет вернуться на исходную точку и сравнить свои ожидания с реакцией аудитории. Это формат обратной связи.
А все пять элементов в целом составляют формат вашего проекта.
Гражданин-редактор: Действительно, кажется, что понятие «формат» лучше всего описывает происходящее в медиа. Но все равно остается путаница: кто, что и как называет...
В сухом остатке, формат — это неформализованное, разнообразное, гибкое описание медиапроекта/медиапродукта. И качество формата зависит от профессионализма того, кто его описывает. Это очень предметная и практическая форма для коммуникации между участниками процессов медиапроизводства.
И по большому счету — это форма, не требующая детализированного терминологического уточнения, поскольку реальность и словарь в разных сегментах медиасферы меняются быстрее, чем мы успеваем это фиксировать.
Поэтому для понимания форматов важнее обладать скорее софт-скиллами (гибкими компетенциями): уметь наладить коммуникацию, креативно и критично мыслить. Почитайте об этом в нашей статье «Какие мягкие и жесткие навыки нужно развивать журналисту».