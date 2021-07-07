Битва понятий и смыслов: Жанр vs формат

Чаще всего понятие «жанр» любят теоретики, а словом «формат» жонглируют практики. Бывает и наоборот, но неизменно одно: если попросить уточнить значение термина или содержание понятия, то начинается путаница. В диалоге с придирчивым «Гражданином-редактором» разбираемся, что и как

Тест: гражданин, пройдемте!

В отношении современных медиа мы часто слышим выражения в духе «это неформат», «это в его формате», «нужно следовать современным форматам». Но уточняющий вопрос про определение и понимание термина «формат» может поставить в тупик даже опытного теоретика, не говоря уже о практике. Впрочем, когда пытаются определить жанры современных медиатекстов, путаницы не меньше. Но как соотносятся жанр и формат?

• Пародийный «Острый репортаж» с Аллой Михеевой для «Вечернего Урганта» — это жанр или формат?

• Программа «Познер», где происходит беседа-интервью лицом к лицу, — это жанр или формат?

• Ролики с Максом «+100500», где он фривольно комментирует смешные видео из интернета, — это жанр или формат?

Вопрос с подвохом: на него нельзя ответить безошибочно. На самом деле противопоставлять жанр и формат в принципе некорректно.

Гражданин-редактор: Вы меня запутали! Ведь есть же нормальные иерархии! Например, в биологии.

Да, в биологии они есть. Но даже там в последние годы нет спокойствия и порядка. Как и в химии. С открытиями в квантовой физике проблемы затронули даже гениальную таблицу Менделеева.

Что уж говорить про систему иерархий и классификаций в мире выдуманных сущностей, живущих только в головах людей. Тех самых жанров, видов, типов и форматов контента.

Гражданин-редактор: Так, давайте сначала. Что первичнее — жанр или формат?

Жанр все-таки является опорным понятием для контента. Он неразрывно связан с понятием «журналистика», а также «литература» и другими видами творчества (музыка, живопись, театр, кино). У жанров есть ряд устойчивых характеристик и свойств.

В базовой классификации Александра Тертычного есть три большие группы жанров: информационные, аналитические и художественно-публицистические. Внутри каждой категории есть около десятка или больше отдельных жанров, которые описаны подробно, но в чистом виде в «живой природе» встречаются редко.

Гражданин-редактор: А что, по Тертычному и в Америке жанрам учат?

В англоязычной традиции есть вариант деления жанров на NEWS (новости) и VIEWS (мнения).

С российской традицией это примиряется через сжатие неновостных жанров в понятие «публицистика»: аналитические — рациональная публицистика, художественно-публицистические — эмоциональная публицистика.

Гражданин-редактор: Хорошо. Жанров — десятки. Но какие самые ходовые?

Основными опорными жанрами с точки зрения профессиональной журналистики можно назвать: новостную заметку, репортаж, интервью, статью.

Также сейчас крайне популярны подборки, рецензии/обзоры/разборы, списки, карточки, дайджесты.

Зачастую жанры даже внутри этих популярных форм перемешаны и содержат признаки других жанров. Именно поэтому при смешении жанров часто проще обозначить это все многозначным словом «формат».

Гражданин-редактор: А можно подробнее про жанры и что об этом думают ученые?

Тот же исследователь из МГУ Александр Тертычный предложил свою классификацию на рубеже XXI века, и она вполне уверенно описывала и помогала формировать существовавшие тогда реалии. Ближе к середине 2010-х годов представления исследователей о жанрах расширились. Туда добавились специфические интернет-жанры типа авторский блог, мультимедийная статья, лонгрид, слайдшоу, игры, викторины и так далее.

Важным также становится понимание отличий между текстом (статичная авторская единица контента) и гипертекстом (организованная группа текстов). Причем гипертекст может быть статичным: например, печатный журнал, где тексты организованы оглавлением. Или динамическим: меняться во времени с добавлением новых ссылок и перелинковок.

Гражданин-редактор: Как сейчас выглядит система жанров?

В исследовании 2013 года Александр Тертычный пытается формировать систему жанров с опорой на классификацию текстов по модальностям моно/мультимедиа и статичных/гипертекстов.

Здесь же автор модифицирует и свою трехчастную структуру жанровых форм:

• информационно-новостные: здесь жанры с оперативной фиксацией и передачей событий в максимально объективной манере;

• аналитические: жанры для углубленного и детального изучения и описания событий;

• художественно-документальные: для экспрессивного, образного, ценностного отображения действительности.

Гражданин-редактор: Разве эта система все объясняет?

Нет, конечно. Помимо жанров есть же еще и тематическая направленность (спорт, наука, искусство, автомобили) или аудиторная специфика (женские, детские, юридические, автомобильные).

Можно называть это типами, профилями, видами — не важно. Главное, что все эти параметры неизбежно пересекаются и объединяют разные сущности. Такое многообразие существовало и до интернета и также смешивало карты теоретически стройным классификациям.

Гражданин-редактор: Так, что-то с этими «жанрами» пошло не так. Как будто само понятие «жанр» расплывается. В чем проблема?

Это все вездесущая и всесильная конвергенция. Которую, в свою очередь, активизировал интернет. А он живет и развивается по своим законам.

И если сначала цифровизация покусилась на слияние разных форм/форматов/видов контента, объединив их все и легализовав понятие «мультимедиа», то с приходом сетевизации к профессиональному контенту добавились формы комментария (также складирования, коллекционирования, подборок контента).

Гражданин-редактор: То есть жанры размыли сами авторы-пользователи?

По сути, да. На поляну создания контента пришли менее профессионально подготовленные и институционально организованные пользователи. Они не спрашивали разрешения у прежних авторитетных институций и профессионалов контента, а просто начали создавать свой контент, который нередко «заходил» у таких же малоподготовленных потребителей.

Вновь пришедшие авторы не учились теории и создавали контент интуитивно или в соответствии с направлениями, которые им предлагали сами технологические платформы и площадки. Но и создатели техрешений зачастую также были программистами-дизайнерами-маркетологами, которые в сортах контента не особенно разбирались.

Гражданин-редактор: Но сейчас ведь много качественного контента (не только мемы с котом Шлепой)?

Да, сейчас ситуация несколько выравнивается: на площадки пришли люди из более традиционных медиа (например, Дудь и Пивоваров на YouTube). Опять же платформы, сообщества и авторы-самоучки также выросли или даже получили профессиональные навыки.

Таким образом, перемешались разные миры, люди, профессии: программисты, дизайнеры, маркетологи, журналисты, редакторы, литераторы, блогеры, сетевые тролли и пранкеры, стендаперы, шоумены, музыканты, клипмейкеры и многие другие.

Гражданин-редактор: То есть профессионалы смогли вернуть прежнее величие жанрам?

Не совсем. Теперь путь в авторы не обязательно лежит через изучение теории, и многие про жанры толком ничего не знают.

Потому вся эта пестрая аудитория пользуется не стройными классификациями, а словами и понятиями, которые им привычны. В быту и практике во всем многообразии атомизированного мира выработать одно общее, конвенциональное, подходящее всем определение и понимание уже не представляется возможным.

Гражданин-редактор: Может, ученые уже как-то решили эту проблему смешения жанров/форматов?

Основательно разобраться с проблемой смешения понятий (в первую очередь жанров и форматов) теоретики пытаются с 2009 года. Тогда на факультете журналистики МГУ состоялись горячие споры по поводу понятия «формат».

Ключевыми стали вопросы объема и содержания понятия «формат», состав его признаков как инфопродукта. Также формат рассматривали как концепцию СМИ и «совокупность журналистских технологий, редакционных стандартов и жанровых форм». И что есть много значений и поводов употребления понятия «формат» для разных ситуаций.

Гражданин-редактор: Сложновато… Так к чему же пришли?

Да, по сути, признали, что формат — более адекватная нынешним временам, объемная и динамичная форма, содержащая много различных факторов и характеристик медиапродукта.