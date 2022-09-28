Бизнес просит не сокращать сроки предоставления отчетности для ОРД

Бизнес выступил против предложения Минцифры о сокращении сроков предоставления регуляторам данных о размещенной в интернете рекламе до 20 дней. Участники рынка интернет-рекламы утверждают, что это приведет к дезорганизации бизнес-процессов и лавинообразному росту расходов на документооборот.

Документ предполагает, что рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем должны предоставлять оператору рекламных данных (ОРД) информацию об интернет-рекламе «по истечении» 20 календарных дней с даты ее появления в сети. Сейчас у игроков рекламного рынка есть месяц на передачу данных ОРД. С 1 сентября они обязаны регистрировать всю интернет-рекламу.

Бизнес просит продлить сроки предоставления сведений об интернет-рекламе хотя бы до 30 дней. В Ozon поясняют, что закрытие по рекламным размещениям происходит, как правило, не раньше 30 дней с момента окончания оказания услуг и 20 дней недостаточно для предоставления информации. В X5 Group отмечают, что сроки критичны с точки зрения перестройки бизнес-процессов в части учета интернет-рекламы. В «Диджитал альянсе» считают, что требования заведомо невыполнимы.

Напомним, что с 1 сентября 2022 года в силу вступили поправки в закон «О рекламе». ЖУРНАЛИСТ подробно рассказал, что теперь должны делать участники рынка рекламы.