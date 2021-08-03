Бизнесмен Евгений Пригожин пригрозил журналистам судом

Пригожин намерен судиться со СМИ, которые заявляют о его причастности к гибели журналистов в ЦАР. Пресс-служба компании «Конкорд», подконтрольная бизнесмену, опубликовала заявление о том, что вся недостоверная информация может нанести ущерб деловой репутации предпринимателя. Подобные дела будут решаться в судебном порядке.

Отмечается, что уголовное дело о клевете уже возбуждено в отношении Леонида Волкова, соратника Алексея Навального. Ранее он высказался о возможной причастности предпринимателя к трагедии в ЦАР, не предоставив доказательств. Пригожин предупредил, что каждый журналист, публикующий фейки о нем, понесет наказание.

«В отношении каждого, кто будет обвинять меня в убийстве журналистов в ЦАР, буду возбуждать уголовные дела и вырывать ему грязный язык в суде», — передает пресс-служба «Конкорд» слова Пригожина.

В Центральноафриканской Республике летом 2018 года погибли трое российских журналистов. Расследование трагедии до сих пор не завершено. Заказчиком поездки в Африку выступал Михаил Ходорковский.