Мнение
Аналитика

«Рынок пробива»: мнения экспертов о нелегальной торговле персональными данными

Российская медийная практика обогатила международные СМИ новым определением «рынок пробива», о нем недавно опубликовала большую статью «Нью-Йорк таймс». Она назвала это прежде всего российским феноменом и заверила, что редакционные стандарты не позволяют пользоваться информацией, полученной на «черном рынке» за деньги. Центр международной журналистики поместил подробный анализ «рынка пробива». Мы спросили у экспертов, как относиться к этому явлению с точки зрения законодательства и профессиональной этики.

Как относиться к этому явлению с точки зрения законодательства и профессиональной этики.

Чтобы получить доступ к цифровой версии журнала, вы можете:
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
3
от
12 марта 2021

Мар 12, 2021

Мнение

Клуб
«Рынок пробива»: мнения экспертов о нелегальной торговле персональными...
Как относиться к этому явлению с точки зрения законодательства и профессиональной этики.

Интервью

Галина Арапова: «Потенциальный риск оказаться в нарушителях есть всегда...
2020 год был отмечен беспрецедентным числом законодательных инициатив, ограничивающих работу журналиста в России.

Клуб
«Шахтинские известия»: новые форматы и проекты
Прямые эфиры, школа мультимедийного юнкора, акция «Добрая книга», домашние концерты и проект «ИнстаБабушка» — чем может ответит

Вам будет интересно: