«Рынок пробива»: мнения экспертов о нелегальной торговле персональными данными

Российская медийная практика обогатила международные СМИ новым определением «рынок пробива», о нем недавно опубликовала большую статью «Нью-Йорк таймс». Она назвала это прежде всего российским феноменом и заверила, что редакционные стандарты не позволяют пользоваться информацией, полученной на «черном рынке» за деньги. Центр международной журналистики поместил подробный анализ «рынка пробива». Мы спросили у экспертов, как относиться к этому явлению с точки зрения законодательства и профессиональной этики.