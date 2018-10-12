Forbes будет публиковать контент на блокчейне

В журналистике пока скептически относятся к новой и непонятной технологии блокчейн, хотя отдельные решения уже существуют. И все же медиакомпании решаются на эксперименты.

Например, информагентство Associated Press (AP) сотрудничает со стартапом Civil в области лицензирования контента. Блокчейн позволяет ему отслеживать распространение материалов и пресекать их незаконное использование.

Теперь к платформе присоединился Forbes. Журнал будет размещать часть контента в Civil Network. Эксперимент позволит понять, способен ли выпуск материалов с использованием блокчейна повысить доверие читателей. Технология может открыть новые способы вовлечения аудитории и стать дополнительным источником доходов.

Выстраивать экосистему Forbes начнет с подключения софта Civil к собственной системе управления контентом Bertie. С начала следующего года журналисты смогут публиковать материалы на сайте Forbes.com и одновременно загружать метаданные в Civil Network. На первом этапе издание ограничится темой криптовалют. Если эксперимент окажется удачным, то круг тем могут расширить.

Еще одна возможность блокчейна — заключение «умных контрактов» с авторами, которые смогут публиковать материалы через CMS Forbes. Речь идет не только о сайте журнала и Civil, но и о других платформах — от Medium до LinkedIn. Технология позволит авторам планировать выпуск материалов на различных площадках, сообщает Axios. В частности, контрибьютор сможет договориться об эксклюзивном размещении на каком-либо сайте, а блокчейн обеспечит необходимое «окно» между первой и последующей публикациями.

Ранее сооснователь Civil Мэтью Айлз заявлял, что его компания хочет выстроить новую экономику для журналистики, истребив рекламную модель. По задумке Civil, блокчейн вернет журналистам контроль над создаваемым ими контентом, а также восстановит доверие и авторитет СМИ в эпоху фейковых новостей.