Блогер Егор Жуков стал сотрудником «Эха Москвы» и «Новой газеты»

Блогер и студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, который получил в пятницу, 6 декабря, в Кунцевском суде Москвы три года условно за публичные призывы к экстремизму, одновременно получил и две новые работы.

Жуков стал корреспондентом отдела политики и экономики в «Новой газете», главным редактором которой является Дмитрий Муратов, и стал сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», которую возглавляет Алексей Венедиктов. И Муратов, и Венедиктов выступали поручителями Жукова в суде.