Блогера Хованского исключили из реестра экстремистов и террористов

Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов ранее проходившего обвиняемым по уголовному делу об оправдании терроризма блогера Юрия Хованского, следует из информации на сайте ведомства.

В июне 2021 года Хованского задержали по делу, возбужденному по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса (публичное оправдание терроризма). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на семь лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

По версии следствия, в 2018 году он исполнил песню с публичными призывами к терроризму, его оправданием и пропагандой и опубликовал запись трека в интернете. Защита блогера настаивала, что блогер исполнил песню только один раз в 2012 году на стриме Андрея Нифедова — за четыре года до появления уголовной статьи.

В декабре 2021-го проведшего полгода в СИЗО Хованского выпустили под запрет определенных действий, а в июле текущего года суд прекратил дело в связи с истечением сроков давности.