Блогеров могут приравнять к журналистам

Блогеры могут получить возможность добровольно регистрировать свои страницы в соцсетях в качестве СМИ. С таким предложением в Госдуме выступила основательница общественной организации «Совет блогеров» Валерия Рытвина. Возможность внесения этой законодательной инициативы в Госдуму будет обсуждаться рабочей группой по информполитике при фракции ЛДПР.

По словам Рытвиной, такое понятие, как «блогер» до сих не прописано законодательно, в связи с чем под блогерством может пониматься практически любая деятельность, которую тот или иной человек ведет в социальных сетях. В отсутствие соответствующего статуса любой администратор паблика имеет возможность говорить, что хочет и о чем хочет, и лишь в редком случае попадает под уголовное или административное преследование.

Для реализации инициативы предлагается внести поправки в ст. 8 закона «О СМИ», следует из текста предложения. В текущей редакции статьи говорится, что в качестве сетевого издания может быть зарегистрирован только сайт. Новую редакцию, как предлагает Рытвина, следует дополнить положением о том, что статус такого издания может получить и страница сайта с общедоступной информацией, суточная аудитория которой превышает 5000 человек.