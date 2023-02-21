Блогеры не смогут вступить в Союз журналистов России

Союз журналистов России (СЖР) не будет принимать администраторов Telegram-каналов, YouTube-каналов или блогеров, так как не считает их профессиональными журналистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Владимира Соловьева.

«Нет, мы блогеров, ютуберов и авторов Telegram-каналов [в СЖР] не принимаем, потому что мы считаем, что они не профессиональные журналисты», — сказал Соловьев.

Он уточнил, что в союз вступают только сотрудники официально зарегистрированных СМИ.