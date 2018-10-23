Какие журналистские каналы на YouTube ведут артисты

• ЧТО ЭТО: творческие встречи актера Олега Меньшикова с коллегами по цеху. Сразу первое отличие от «вДудя» — шоу без политики и чернухи. Это интеллигентный разговор о сцене, профессиональные байки и «правила жизни».

• ЗАЧЕМ: Границы медиа уже давно размылись до такой степени, что дать определение одной лишь «журналистике» невозможно. Зато можно охарактеризовать ее состояние:

— Зачастую журналистам не хватает ни времени, ни формата для того, чтобы «раскрутить» героя, — да и, в общем, журналистика находится в плачевном состоянии, — сказал Олег Меньшиков в интервью Hello.

В пилотном выпуске о прессе косвенно высказывается и гость — Данила Козловский: «Ты даешь в принципе вполне безобидное интервью о фильме, что с тобой происходит. Высказываешь свою точку зрения. Ведь невозможно же в интервью быть пресным. Все время думаешь: так, это я не скажу, это я обойду, и это невозможно читать. Немножко такое… интервью газеты «Правда», условно говоря, сороковых-тридцатых. Хочется вести живой диалог».

То есть главная брешь, которую в «ОМ» хотят закрыть, — отсутствие душевных бесед, «не для галочки». Поэтому шоу и ведет известный артист с отличным от журналистского кредитом доверия.

• КАК: Меньшиков показывает: они с героем — приятели; у него есть какая-то инсайдерская информация. Он часто повторяет Козловскому: «Ну, я тебе говорил». Ведущий, безусловно, не просто задает вопросы: он сам — полноценный герой своего интервью. Студентам журфака с первого курса напоминают, что журналист не должен выпячивать себя в беседе; но актер может себе это позволить. Особенно когда нужны беседы не для галочки.

Вместо рубрики «Oxxxymiron» — черно-белые вставки разговора интервьюера с героем (это уже напоминает «Школу злословия»). Перед началом выпуска артисты эффектно выходят на сцену, вместе с финальными титрами — продолжают треп в череде бесконечных селфи с поклонниками. Это еще одна фишка «ОМ» — диалог проводится на сцене Театра имени Ермоловой, а в зале сидят купившие билет зрители. Второе отличие от «вДудя» — техническое: наличие тех самых зрителей.

Во втором интервью (пока их всего два) также появилась реклама. Промоушену жилого комплекса в выпуске с Пугачевой Дудь может только позавидовать — Меньшиков просто в силу возраста и статуса выглядит эффектнее на корточках и в шапке на затылке.

GAZLIVE. ВЕДУЩИЕ — БАСТА И KYIVSTONER

Первый выпуск: 12 апреля 2018