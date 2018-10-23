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Какие журналистские каналы на YouTube ведут артисты

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Обзор ЖУРНАЛИСТА

После успеха «вДудя» длинные интервью на русскоязычном YouTube стали размножаться почкованием. И некоторые их ведущие не оканчивали журфак. Кто и как работает с журналистскими форматами из актеров и музыкантов? Насколько схоже это действо с самым популярным шоу-интервью? И какие пробелы в медиа восполняют программы артистов? Ответы — в обзоре ЖУРНАЛИСТА. 

 

«ОМ». ВЕДУЩИЙ — ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ

Первый выпуск: 18 апреля 2018

•   ЧТО ЭТО: творческие встречи актера Олега Меньшикова с коллегами по цеху. Сразу первое отличие от «вДудя» — шоу без политики и чернухи. Это интеллигентный разговор о сцене, профессиональные байки и «правила жизни».

 

•   ЗАЧЕМ: Границы медиа уже давно размылись до такой степени, что дать определение одной лишь «журналистике» невозможно. Зато можно охарактеризовать ее состояние:

— Зачастую журналистам не хватает ни времени, ни формата для того, чтобы «раскрутить» героя, — да и, в общем, журналистика находится в плачевном состоянии, — сказал Олег Меньшиков в интервью Hello.

В пилотном выпуске о прессе косвенно высказывается и гость — Данила Козловский: «Ты даешь в принципе вполне безобидное интервью о фильме, что с тобой происходит. Высказываешь свою точку зрения. Ведь невозможно же в интервью быть пресным. Все время думаешь: так, это я не скажу, это я обойду, и это невозможно читать. Немножко такое… интервью газеты «Правда», условно говоря, сороковых-тридцатых. Хочется вести живой диалог».

То есть главная брешь, которую в «ОМ» хотят закрыть, — отсутствие душевных бесед, «не для галочки». Поэтому шоу и ведет известный артист с отличным от журналистского кредитом доверия.

 

•   КАК: Меньшиков показывает: они с героем — приятели; у него есть какая-то инсайдерская информация. Он часто повторяет Козловскому: «Ну, я тебе говорил». Ведущий, безусловно, не просто задает вопросы: он сам — полноценный герой своего интервью. Студентам журфака с первого курса напоминают, что журналист не должен выпячивать себя в беседе; но актер может себе это позволить. Особенно когда нужны беседы не для галочки.

Вместо рубрики «Oxxxymiron» — черно-белые вставки разговора интервьюера с героем (это уже напоминает «Школу злословия»). Перед началом выпуска артисты эффектно выходят на сцену, вместе с финальными титрами — продолжают треп в череде бесконечных селфи с поклонниками. Это еще одна фишка «ОМ» — диалог проводится на сцене Театра имени Ермоловой, а в зале сидят купившие билет зрители. Второе отличие от «вДудя» — техническое: наличие тех самых зрителей.

Во втором интервью (пока их всего два) также появилась реклама. Промоушену жилого комплекса в выпуске с Пугачевой Дудь может только позавидовать — Меньшиков просто в силу возраста и статуса выглядит эффектнее на корточках и в шапке на затылке.

 

GAZLIVE. ВЕДУЩИЕ — БАСТА И KYIVSTONER

Первый выпуск: 12 апреля 2018

•   ЧТО ЭТО: шоу-интервью, в котором медийные персоны отвечают на вопросы подписчиков Басты на YouTube, а не интервьюера, — это же и есть главное отличие от «вДудя».

 

•   ЗАЧЕМ: Внести интерактив. И добавить на YouTube хохмы, конечно. Журналисту как-то неприлично спрашивать, почему Киркоров красит глаза, а артисту под прикрытием «зрители хотят знать» — вполне можно. Развлекательный контент — основной на YouTube, но Gazlive заполняет нишу именно журналистских развлекаловок, программ о массовой культуре, скандальных трендах. Персонажи соответствующие: Ольга Бузова, [Bad Comedian], Виталий Милонов.

 

•   КАК: За некоторое время до выхода программы на канале появляется видеоанонс, в комментариях под которым подписчики задают вопросы будущему гостю. Ведущие выбирают «самые сложные и неудобные». Иногда повторяют рубрику из журнала Wired, в которой гости отвечают на пять первых запросов о себе в Google (например, «Почему Филипп Киркоров не признается, что он армянин»). В некоторых выпусках есть музыкальные номера (например, Сергей Безруков читает русский рэп как стихи) и мини-перформансы: игра в баскетбол с Иваном Ургантом или готовка шашлыков с Гариком Мартиросяном. В конце каждого выпуска вопросы задает, запинаясь, соведущий Басты Kyivstoner, бывший участник группы «Грибы».

Как и в «ОМ», в зале сидят зрители. Юрий Дудь в первом выпуске Gazlive подшучивает над Бастой, что смеются и аплодируют они по сценарию.

Что касается рекламы, Баста точно соревнуется с телевидением: четыре вставки за выпуск автоматически вызывают желание переключить канал, пока шоу не продолжилось.

 

«СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ». ВЕДУЩИЙ — МИХАИЛ ШИРВИНДТ

Первый выпуск: 18 декабря 2017

•   ЧТО ЭТО: трэвел-шоу о кухне народов мира. Нечестно будет не отнести Ширвиндта-младшего к профессиональным телеведущим. Он, в отличие от Меньшикова и Басты, уже выпускал программу похожего формата на ТВ — «Хочу знать».

 

•   ЗАЧЕМ: В первом выпуске Ширвиндт называет себя блогером и дает понять, что его проект — оппозиция телевидению. «Бывший актер», как о нем пишут, негативно высказывается о «ящике» давно. Еще после закрытия «Хочу знать» Ширвиндт заявил, что «познавательное телевидение в нашей стране не приветствуется», а в декабре 2017-го в эфире «Эха Москвы» сказал, что «всё [по телевизору] вытеснили крики». Так что, выходит, новый проект артиста восполняет недостаток интеллектуальных познавательных программ.

 

•   КАК: «Съедобное-Несъедобное» выглядит добротно, ради такого шоу, выходи оно в эфире, потянешься за пультом. Снято по телевизионным канонам: смена планов, синхроны, лайфы, стендапы… Точнее, вся программа — практически один сплошной стендап, к закадровому тексту команда канала не прибегает. Видимо, поэтому ведущий и называет себя блогером, хотя правильнее тогда зваться «влогером». Ширвиндт в кадре пьет итальянский кофе, ест грузинские хачапури, заходит во все достопримечательности и общается с местными жителями. Реклама на канале пока отсутствует.

Кстати, даже хронометраж меньше, чем у остальных блогов, — около получаса, будто вписывается в программу передач федерального канала между новостями. На картинке нет ни одного логотипа, в кадре не светится мерч. Главный символ программы — сам Ширвиндт, который даже ест обаятельно. На «вДудя», конечно, шоу совсем не похоже. 

Иллюстрации: shutterstock.com; youtube.com
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от
23 октября 2018

Окт 23, 2018

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Какие журналистские каналы на YouTube ведут артисты
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