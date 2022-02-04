Зачем Bloomberg запустил портал для жителей Латинской Америки

Филипе называет новый проект «весьма амбициозным для региона». Здесь работает много медиакомпаний, традиционных и онлайн-медиа, в той или иной степени предоставляющих информацию о бизнесе и финансах. Однако в Bloomberg захотели занять относительно свободную нишу и предложить информационный сервис локальной и более молодой аудитории — в первую очередь тем пользователям, кто предпочитает искать и получать доступ к различным услугам исключительно через мобильные устройства. Кроме того, компания увидела потенциал в целевой аудитории: частные инвесторы, работники сферы финансов и люди, желающие повысить свою финансовую грамотность.

Bloomberg решил заключить альянс с Falic Media, и в августе 2021 года Bloomberg Línea был официально запущен. На портале присутствует контент, который редакция получает более чем от 2700 журналистов и аналитиков Bloomberg со всего мира. В компании стремятся к тому, чтобы эта платформа стал надежным источником последних новостей о рынках и бизнесе для жителей латиноамериканских стран.

Дежурные по странам

На платформе публикуются не только материалы, взятые напрямую из Bloomberg News, но также оригинальные новости и статьи, подготовленные командой из более чем 70 профессионалов. Кроме того, редакция размещает контент в социальных сетях, выпускает подкасты и много видео, в том числе проводит онлайн-трансляции.

«Нам крайне интересна латиноамериканская аудитория, — поясняет Филипе. — Невозможно создать какой-то один продукт, который подходил бы всем без исключения. Именно поэтому мы решились локализовать контент и выбрали для этого Латинскую Америку, где, по нашему мнению, мы смогли бы провести запуск нового продукта наиболее эффективно и адаптировать его под нужды местной аудитории».

Сейчас Bloomberg Línea выпускает материалы на испанском, португальском и английском языках. И одной из проблем, с которой столкнулись создатели нового медиа, стал наем специалистов, которые могли бы адаптировать контент под локальную аудиторию конкретных стран.

Вместо того чтобы ввести должность главного редактора, который бы курировал контент для всей Латинской Америки, компания решила нанять одного редактора для испаноязычного региона, а другого — для Бразилии, где говорят на португальском. Также в новый проект на должности редакторов были приглашены несколько опытных журналистов, работающих в Bloomberg News и хорошо знающих рынок в отдельно взятых странах. В итоге в Bloomberg Línea сформировалась редакция, где за контент для каждой страны отвечает отдельный редактор. А в таких странах, как Аргентина, Колумбия, Мексика, Перу, Венесуэла и Панама, также были наняты специалисты по коммерции, дизайну, PR и маркетингу.