Bloomberg запускает новый проект о финансах Wealth

Проект посвящен личным финансам. В нeм будет шесть рубрик: Инвестирование, Накопления и пенсии, Налоги, Жизнь (где и как жить, снимать жильё, покупать недвижимость, как урегулировать финансовые аспекты разводов), Изобретаем себя (образование, карьера, нетворкинг, свой бизнес), Мнения и Советы.

Кроме того, у проекта будет собственная рассылка и несколько специально разработанных инструментов, которые будут помогать пользователям более эффективно принимать финансовые решения.

Кроме Wealth у Bloomberg в последнее время появилось сразу несколько тематических направлений: про здоровье (Prognosis), про автомобили (Hyperdrive), про климат (Bloomberg Green), урбанистику (Bloomberg CityLab), а также про шоу-бизнес (Screentime).