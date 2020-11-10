Bloomberg запускает свой новостной стриминг — QuickTake

Стриминг вырос из twitter-шоу.

Над созданием контента для стриминга сейчас работают более 100 человек.

Каждый день на QuickTake будет выходить не менее 10,5 часов оригинального контента (новости, документальные серии, развлекательный контент). Через год планируется все 24 часа «забить» контентом собственного производства.

Руководство Bloomberg надеется, что им удастся составить конкуренцию каналу Cheddar и собрать вокруг себя молодую аудиторию.

В качестве спонсоров запуска авторам проекта удалось привлечь American Express Co. и AT&T Business.

Смотреть канал можно на сайте, в приложениях для смартТВ.