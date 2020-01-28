Bloomberg запустил проект об экологии

Издание Bloomberg запустило новый продукт — Bloomberg Green, посвященный проблемам экологии и изменению климата.

И это не просто рубрика на сайте, а отдельный полноценный проект с новостями, подкастами, ивентами, рассылками и даже печатным журналом.

Для запуска издание привлекло разу несколько рекламных партнеров, включая Amazon, HP и Tiffany & Co.

На главной странице сайта доступен виджет с данными в реальном времени: выбросы углекислого газа, средняя температура на планете, точки с самыми большими объемами загрязнения воздуха.