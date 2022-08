The Blueprint и LOTS запускают глобальную шопинг-платформу локальных модных и бьюти-брендов

Шопинг-платформа локальных модных и бьюти-брендов The Blue Store включает онлайн-магазин и офлайн-точку продаж Столешниковом переулке. На платформе также будут представлены вещи мировых брендов на условиях перепродажи.

Сделка между компаниями объединит опыт в ритейле и IT-разработке команды Lots c опытом кураторства и создания контента The Blueprint, а также привлечет маркетинговую и коммуникационную экспертизу агентства Lunar Hare, говорится в сообщении издания.

Партнерство с Lots стало очередным этапом в развитии развития The Blue Store. В рамках проекта The Blueprint отобрал более 200 локальных фэшн- и бьюти-марок для ознакомительного раздела на сайте, а также открыл поп-ап пространство The Blue Store на территории универмага Trend Island.