Блумберг продаст свою компанию, если станет президентом США

Медиамагнат Майкл Блумберг продаст компанию Bloomberg LP, если его изберут президентом США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на штаб кандидата.

По данным источника, в случае победы на выборах Блумберг передаст компанию в доверительное управление, а потом продаст. Сумма сделки оценивается примерно в 60 миллиардов долларов. Как пояснил представитель штаба, Блумберг и его сторонники порицают действующего президента за отказ отойти от своих финансовых интересов.

Блумберг выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. На предвыборную кампанию он тратит средства из собственного капитала. Он говорил, что готов потратить любые деньги, чтобы не дать Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Ранее глава Белого дома сказал, что предпочел бы соперничать с бывшим мэром Нью-Йорка бизнесменом Майклом Блумбергом, нежели с Берни Сандерсом, которого он считает фаворитом среди демократов. Сообщалось, что Блумберг получил право участвовать в теледебатах.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.