8 советов по созданию успешного спецпроекта

У медиа и музеев больше общего, чем кажется. И тем, и другим нужно удерживать людей, те и другие рассказывают истории и ждут отклика. Даже учитывая, что музеи зачастую представляются чем-то монументальным и самодостаточным, в последнее время они всё чаще приходят к журналистам — им уж точно знакома проблема оттока аудитории. Что получится, если соединить качественный контент с редкими экспонатами и экспертами? ЖУРНАЛИСТ побеседовал с редактором спецпроектов «Большого музея» Ланой Гоготишвили. «БМ» — просветительский медиапроект о культурном наследии России, в котором истории рассказывают с помощью экспозиций и выставочных коллекций.

«Большой музей» появился не так давно — в конце ноября 2019. За это время на платформе, помимо нескольких десятков текстов, вышло четыре полноценных спецпроекта на стыке культуры, медиа и развлечений. Читателям предлагается узнать об истории русского мема, представить себя невестой и приготовиться к Святкам, вместе с русскими моряками открыть Антарктиду и на десерт найти любовь способами столетней давности.

О том, как с помощью спецпроектов не только рассказать аудитории музея что-то новое, но и сделать это интерактивно, — читайте ниже.

Определитесь, на какую аудиторию работаете

Сложно что-то делать, когда не понимаешь, для кого. Лана Гоготишвили уверена, что представить своих читателей необходимо:

«Еще до сбора материала сформулируйте портрет потенциальных читателей. Если не подумать об этих людях, работа уйдет в воздух, никто ее не посмотрит. А если и посмотрят, то стихийно, и вряд ли по подобной метрике можно сделать вывод об успешности проекта.

Мы заранее понимаем, что большинство музейных тем — сложные, их нужно делать доступными для молодой аудитории. Для этого стоит учитывать пользовательские привычки — следить за читателями. Как большинство представителей молодого поколения потребляет информацию? Условно, через ленту соцсетей. Эту ленту мы листаем определённым образом, поэтому любой проект, который напоминает её по навигации, будет удобен для использования. Внимание рассеется не так быстро, и есть шанс, что человек дойдёт до конца. Работаем на удержание».

Последний проект «Большого музея» — «Почта Амура» — «совсем легкомысленный», в нем задействована игровая механика, которая вряд ли будет интересна людям, привыкшим к чтению больших текстов. К примеру, вместо рассказа о том, откуда в газетах начала прошлого века взялись объявления о поиске второй половинки, пользователю предлагают описать себя. На выходе — пример объявления, которое могло бы появиться на полосе от его лица.

Команда «БМ» ориентировалась на тех, кто мыслит категориями фильтров в Инстаграме. И попала в точку: игра собрала самую большую и молодую аудиторию за всю пока еще недолгую жизнь проекта — первые же два дня принесли 150 тысяч просмотров.

Но даже когда нашли своих читателей, не бойтесь экспериментировать

Да, привлечь молодых — многого стоит, но зачем останавливаться на достигнутом, если можно попробовать создать контент и для других возрастов? В «Большом музее», например, подобным экспериментом стал спецпроект «„Предел южного холода“. Как 200 лет назад русские открыли Антарктиду». Это была попытка испытать границы современного медиапотребления читателей, объясняет Лана Гоготишвили:

«Что если создать красочный и визуально богатый лонгрид с мощным, сложносочинённым нарративом и огромным количеством справочной информации? Всё это прекрасно, но вряд ли хоть один человек в здравом уме сядет читать 50 тысяч знаков за раз. Это все нужно долго читать, погружаться в материал, не уверена, что кто-то из молодого поколения к такому готов. Поэтому спецпроект ориентирован на взрослую и вдумчивую аудиторию, которую не пугают большие истории. При этом нужно быть готовым к небольшим цифрам просмотров — таких людей изначально меньше».

Думайте о дистрибуции контента еще до его создания

Материалы с уклоном в культуру, пусть и с добавлением развлекательных элементов, — изначально нишевая история. Но они могут принести медиа много пользы. К примеру, спецпроекты «Большого музея» изначально планировались как имиджевая составляющая не только для самого медиа, но и для музеев, с которыми оно сотрудничало. Они должны были стать достаточно виральными, чтобы раскрутить проект. Для СМИ, которое только запустилось, спецпроекты сразу же принесли хорошие цифры — у первого материала про историю мемов уже 170 тысяч просмотров.