Андрей Боборыкин: «Медиаменеджер ничем не отличается от менеджера холодильного завода»

Если экономические возможности медиа позволяют держать штат из десяти человек, задачей медиаменеджера будет построить процессы таким образом, чтобы эти люди делали необходимый объем публикаций для целевой аудитории. Как правило, чем больше контента, тем ближе вы к рекламной модели, потому что членство или пэйвол не требуют настолько активного постинга.

— На какие платформы следует обратить внимание медиа с традиционной бизнес-моделью?

— Для изданий с рекламной или подписной моделью важны платформы, которые приносят трафик либо позволяют монетизировать вовлеченность. Хотя ни в России, ни в Украине спецпроекты внутри платформ — рекламные интеграции в Facebook-видео или во ВКонтакте — не приносят ощутимой доли прибыли за редкими исключениями. Поэтому если хотите развиваться, в приоритет нужно ставить платформы, где можно постить ссылки — Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс. Дзен… Ну и Google, он — один из наиболее многообещающих с точки зрения трафика.

— Instagram в этой стае выглядит белой вороной, учитывая его нежелание отдавать трафик на сторонние ресурсы — активную гиперссылку в пост не поставить…

— Да, но если у вас больше десяти тысяч подписчиков, активные ссылки можно ставить в сторис. Настолько мне известно, конверсия с переходов оттуда достаточно высокая. Примеров, когда медиа получает миллионы переходов только из Instagram, нет, но в целом это может быть эффективно. То же самое, кстати, на удивление, с Pinterest.

Там специфическая аудитория, но есть успешные примеры, когда этих пользователей конвертируют в таргет. У Лайфхакера и некоторых западных лайфстайл-изданий с советами позитивный опыт именно с этой платформой.

— А чем посоветуете заполнять платформы? В одном из текстов вы отстаивали довольно спорную позицию — агрегация приоритетнее оригинального контента…

— Тут важно понимать, что есть вещи, которые я писал в другую эпоху — когда Facebook раздавал много трафика на новостные издания категории general-interest. А я тогда эти издания создавал в агрессивном темпе для компании Genesis. Конечно, в то время было важно агрегировать. С того момента прошло года четыре, сейчас от этих слов не отказываюсь — мне кажется, что в Украине и России до сих пор предвзятое отношение к агрегации.

Проблема в том, что ее не так понимают. Агрегация — это не копипаст, а переработка информации с высокой добавочной стоимостью. Ее ценность как раз в том, чтобы эта added value (добавочная стоимость) была в каждом материале. У нас за added value считают эксклюзив, даже если эксклюзива в тексте и нет. Хотя, работая с неэксклюзивным контентом, можно привнести в него добавочную стоимость, если все сделать правильно. Многие медиа только за счет этого и выезжают. Невозможно построить успешный медиабизнес только на эксклюзивности, потому что она априори не масштабируема и доступна очень небольшому проценту изданий.

Не спорю, исключения есть. Например, мы сейчас наблюдаем, как американское медиа Axios выстраивает редакционную политику на журналистике доступа. Но меня удивляет, когда у нас к таким историям относятся с мегавосхищением, потому что этот пример сложно повторить. И вообще, с точки зрения стандартов сферы, журналистика доступа — серая зона. Возможна ли объективность там, где есть эксклюзивный доступ? Всегда существует пространство для манипуляций.

— Допустим, с контентом мы как медиа определились, а за счет чего поддерживать работу конвейера?

— Самый эффективный способ — выстроить команду, где у каждого сотрудника своя роль. Это стандартная теория менеджмента, а не моя выдумка. В медиа часто говорят про многорукого редактора, который может делать все, но только один или два из этих десяти многоруких редакторов талантливые или просто хорошо делают свою работу. Мы сталкиваемся с тем, что такой человек в издании одарен статусом незаменимого сотрудника, а однажды, когда он решает запустить блог на YouTube или уходит работать в юриспруденцию, успех медиа заканчивается. Или требуется много болезненных месяцев, чтобы заменить этого человека.

— При этом многие вам скажут, что журналист должен быть универсальным: уметь создать контент, упаковать и грамотно его дистрибутировать. Получается, это плохой совет?

— Верно, любой успешный медиаменеджер скажет вам, что у него в команде есть несколько человек, которые могут все. Проблема, опять же, в том, что и эта история не очень хорошо масштабируется. Незаменимость людей — очень опасная штука для медиа. Понятно, что каждый главред и издатель должен выращивать своих звезд, но нишевость экспертизы гораздо ценнее многозадачного всезнайки, который может все понемногу.

— А как стать этим успешным медиаменеджером?

— Медиаменеджер ничем не отличается от менеджера холодильного завода — законы одинаковы. Когда начинал работать в этой сфере, мне посоветовали прочитать прекрасную книгу — «High output management» ныне покойного главы Intel Эндрю Гроува. Она написана для менеджера среднего звена, но очень хорошо описывает все принципы построения эффективных процессов. Для любого медиаменеджера важно детально понять свою компанию и ее экономическую модель. Как ваше медиа зарабатывает деньги? Что на это влияет? Допустим, во главе у вас рекламные баннеры. Нужно разложить производство контента, наполнение сайта и саму монетизацию баннеров — на каких материалах больше читателей и с какими рекламами соотносится конверсия в клике.

Когда человек знает свой бизнес, он понимает, куда дело движется и как ему помочь. Есть проблема с командой? Фокус медиаменеджера здесь — найти и удержать людей, которые для процесса эффективны. И так со всем, пока все не станет настолько хорошо, что вам останется только ходить по конференциям и гордиться показателями медиа.

— Тогда какие качества в менеджменте мешают?

— Как любой руководитель компании, медиаменеджер должен уметь не только фокусироваться на том, что важно именно сейчас, но и держать руку на пульсе и прогнозировать, что будет важно в перспективе. Часто вижу, как руководители пытаются быть максимально на хайпе, кучу времени тратят на вещи, которые вообще не влияют на результат компании, и в итоге проигрывают. К тому же это все-таки работа с людьми. Нужно на раннем этапе понимать, в чем проблема конкретного сотрудника, и пытаться эту проблему решить. Растить свою команду важнее всего остального, а об этом нередко забывают.

— Как думаете, куда приведет медиа парадокс «золотой рыбки», о котором вы как‑то писали, — когда читатели бесшовно переключаются с одного канала потребления на другой?

— Тут два возможных сценария. При первом глобальная аудитория медиа разделится на тех, кто будет читать и смотреть только масштабные ресурсы с множеством подписчиков — к примеру, The Daily Mail или Fox News, — и представителей премиум-сегмента с возможностями платить за контент. При втором сценарии поколение Z будет внимательнее соблюдать информационную диету и вырабатывать другие привычки потребления контента. Хотя вполне возможно, что паттерны, которые мы пытаемся проследить сейчас, ничего не сообщают о будущем…

— Что для вас в этом году оказалось неожиданным в медиа?

— В Украине произошел интересный феномен — в марте-апреле многие местные СМИ попытались на скорую руку запустить membership-модель. Практически все потерпели крах. Оно и ясно — экономическая модель, при которой читатель платит не за доступ к контенту, а чтобы идеологически поддержать приятное ему издание, — история медленная. Это очень сложные отношения, которые находятся на вершине читательских потребностей, их нужно выстраивать годами.