Более 100 афганских журналистов попросили о помощи

Более 100 афганских журналистов анонимно обратились к международному сообществу через международную правозащитную организацию «Репортеры без границ» (RSF), выразив озабоченность судьбой средств массовой информации в этой стране после захвата власти в ней членами радикального исламистского движения «Талибан». Под обращением, озаглавленным «Журналистика в Афганистане находится под угрозой исчезновения» и обнародованным в субботу, 18 сентября, подписались 103 сотрудника СМИ, в том числе 20 женщин, представляющих различные политические и этнические круги.

Большинство из них пока еще продолжают работать в Кабуле или в провинциях Афганистана. Некоторые скрываются, опасаясь за свою безопасность, а десяти из 103 подписантов удалось бежать из страны. Все они предпочли не раскрывать личностей, поскольку боятся репрессий против себя или членов своих семей. Авторы обращения озабочены, что журналистика и плюрализм мнений могут полностью исчезнуть из афганских СМИ.

По словам главы немецкого отделения RSF Кристиана Мира (Christian Mihr), составители документа требуют того же, что и правозащитники: помощи без бюрократии, гарантий защиты, особенно для женщин-журналистов, а также конкретной поддержки бежавшим работникам СМИ. «Талибан» продемонстрировал, что не потерпит свободной прессы ни в Кабуле, ни в провинциях», - добавил Мир.

В последние четыре недели RSF направлял в МИД Германии несколько раз обновлявшийся перечень сотрудников СМИ, находящихся в зоне повышенного риска в Исламской Республике. На момент последнего обновления список содержал имена более 152 журналистов. Между тем министерство внутренних дел Германии решило в порядке исключения одобрить принятие 2600 лиц из этой страны, особо нуждающихся в защите, а также членов их семей.