Более 1,3 млн фейков о частичной мобилизации и референдумах выявлено за два дня

«Лига безопасного интернета» за два дня выявила более 1 млн фейков о частичной мобилизации в России, а также свыше 350 тыс. ложных сообщений о референдумах в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в пятницу на брифинге сообщила директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«В сети в последние два дня появилось бесконечное количество фейков и ложных сообщений о частичной мобилизации и референдумах на Донбассе. За два дня распространено более 1 млн фейков о мобилизации и свыше 350 тыс. [фейков] о референдумах, которые сегодня стартовали. Цель — создать панику и хаос как на территории России, так и в республиках», — отметила Мизулина. По ее словам, вбрасываются «разные сюжеты».

Напомним, что Роскомнадзор предупредил журналистов о том, что при подготовке и публикации материалов о частичной мобилизации в РФ необходимо использовать информацию, полученную исключительно от федеральных и региональных органов власти. Распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.