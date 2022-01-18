Более 1,5 тыс. активистов и журналистов покинули Россию из-за преследования в 2021 году

В 2021 году более 1,5 тыс. политактивистов и журналистов покинули Россию из-за уголовного преследования или политпрессинга. Об этом Znak.com сообщил менеджер проектов организации Free Russia Foundation* Антон Михальчук. По словам общественного деятеля, главными направлениями политэмиграции стали Грузия, Литва и Украина. При этом Михальчук отметил, что организация считает только «политических» эмигрантов. Членов их семей или тех, кто просто расхотел жить в России и решил уехать, в статистике нет.

Волна политической эмиграции началась весной 2021 года после того, как силовики начали приходить к участникам митингов уже после самих протестных акций. Тогда по подсчетам ОВД-Инфо** к административной ответственности было привлечено более 200 человек, которых распознали по камерам видеонаблюдения. Кроме того, многие сторонники Навального стали фигурантами «Дворцового», «Дорожного» и «Санитарного» дел: силовики обвинили их в организации массовых беспорядков, перекрытии дорог и создании опасной ситуации во время пандемии коронавируса, рассказывает Михальчук.

«Волна начала нарастать. Дальше поехали секторами: давят навальнистов — уезжают навальнисты, давят на журналистов — уезжают журналисты, давят на правозащитников — уезжают правозащитники. И это нескончаемый поток, потому что уголовные дела продолжаются. Едут много, и едут в основном в Грузию, потому что, чтобы туда попасть, нужен только загранпаспорт. Это, с одной стороны, буферная зона, чтобы решить, куда ехать дальше. Или остаться. Здесь довольно комфортно, потому что тут демократия», — заявил общественник.

Во Free Russia также отметили, что тремя главными направлениями политэмиграции являются Грузия, Украина и Литва. Кроме того, популярны и другие страны Восточной Европы. Многие едут во Францию и США.

Михальчук сказал, что именно Free Russia помогает политическим беженцам освоиться в эмиграции: они помогают решить вопросы с жильем и документами. Он также отметил, что «работы будет еще много», и в организации не ждут того, что поток политических беженцев уменьшится… до тех пор, пока политический климат в стране не изменится.

В октябре 2021 года исследование издания «Такие дела» и привлеченных ими экспертов показало, что за последние 20 лет из России на постоянное место жительства в другие страны уехали от четырех до пяти миллионов человек. Минимальной эмиграция была в конце нулевых — тогда ежегодно уезжали около ста тысяч человек. После 2011 года (с момента так называемого закручивания гаек) количество уезжающих растет, в последние годы их число колеблется в районе 300 тысяч.

Авторы исследования также провели опрос уехавших из России людей в рассматриваемый период. Почти две трети из них (64%) назвали причиной эмиграции стремление к безопасности.

*Free Russia Foundation признана в России нежелательной организацией.

** ОВД-Инфо признано незарегистрированной организацией, исполняющей функции иностранного агента.