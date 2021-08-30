Более 2 тыс. афганских журналистов хотят покинуть страну

Международная федерация журналистов (МФЖ) получила от афганских коллег более 2 тыс. запросов на содействие в эвакуации из Афганистана после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщило в воскресенье местное агентство Pajhwok.

По его сведениям, федерация уже обратилась к руководству движения с просьбой организовать безопасный выезд афганских журналистов из аэропорта Кабула. При этом не сообщается, поступил ли ответ от талибов.

«МФЖ обратилась к разным <...> странам, включая Испанию, Северную Македонию, Францию, Мексику, Италию, Германию, Великобританию, США и Канаду, с просьбой о выдаче виз и помощи в эвакуации афганских журналистов, но ни одна страна не готова принять больше 10–15 журналистов, а заявки к нам поступают ежедневно, их количество постоянно растет», — сказал заместитель генерального секретаря организации Джереми Дир в интервью пакистанской газете The News. Он добавил, что талибы не разрешают журналистам с иностранными визами покидать Кабул, из-за чего федерация беспомощна.

Как отмечают в МФЖ, более 160 афганских журналистов уехали в Пакистан, по меньшей мере 20 — в Индию, а многие другие были эвакуированы в Катар в качестве транзитного пункта.

Представитель политического крыла «Талибана» Забихулла Муджахид сказал на первой после захвата власти в стране пресс-конференции, что движение «будет поддерживать контакты со СМИ, которым будет предоставлена возможность работать свободно», однако талибы не позволят средствами массовой информации «неуважительно относиться к ценностям афганского общества, национальным интересам и учению ислама».

В день вступления членов движения в Кабул Национальное радио Афганистана и Телевидение Республики Афганистан прекратили вещание в прямом эфире, сотрудников распустили по домам, указывало агентство The Khaama Press. Вскоре после этого две журналистки национальной компании «Радио и телевидение Афганистана» (RTA) призвали талибов восстановить их на рабочем месте после того, как радикалы не пустили их в офис компании.

Вместе с тем в конце августа репортер афганского телеканала Tolo News Зияр Яад и его оператор были избиты талибами на окраине Кабула, когда снимали материал о положении бедняков и безработице в афганской столице.