Более 20 российских журналистов умерли от COVID-19

Более 20 российских журналистов скончались от коронавируса COVID-19, сотни переболели инфекцией, сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«У нас больше 20 журналистов погибло от COVID, в мире — более 600, а переболели сотни», — сказал Соловьев, открывая церемонию вручения журналистской премии «Золотое перо России» в четверг.

Он отметил героизм коллег, которые, зная о возможности заразиться коронавирусом, тем не менее шли в «красные зоны», чтобы рассказать о борьбе с пандемией.

«При этом многие из них, будучи на больничной койке, продолжали заниматься журналистикой, даже на мобильный телефон снимать то, что происходит вокруг, в прямом эфире включаться и рассказывать о своих симптомах», — сказал глава СЖР.