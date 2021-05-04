Более 250 журналистов со всего мира высказались в поддержку «Важных историй», «Медузы» и DOXA

Более 250 сотрудников СМИ из 63 стран мира подписались под заявлением в поддержку российских изданий DOXA, «Важные истории» и «Медуза»*, заявление опубликовала DOXA на своем сайте.

Заявление опубликовано 3 мая, когда отмечается Всемирный день свободы печати. Журналисты призвали российское правительство «выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова».

Подписавшиеся заявили, что независимые СМИ в России «находятся под серьезной угрозой» и испытывают давление со стороны государства: сталкиваются с законодательными ограничениями, сменой собственников, штрафами, уголовными делами. Все это, указали авторы письма, привело к тому, что в России среди медиа доминируют те, что подконтрольны государству или давним друзьям президента Владимира Путина.

«Эти нападки на журналистов и СМИ в дополнение к десяткам ограничивающих свободу слова законов, принятых в последнее десятилетие, показывают, что Кремль намерен заставить замолчать независимые медиа и лишить российских граждан доступа к правдивой информации. Сегодня во всемирный день свободы печати мы, нижеподписавшиеся, выражаем солидарность с нашими коллегами из «Важных историй», DOXA, «Медузы» и других независимых российских СМИ, на которых оказывается беспрецедентное давление и которые, тем не менее, продолжают свою тяжелую работу, рассказывая правду и призывая власти к ответу», — заявили журналисты.

Под заявлением подписи оставили, в том числе, сотрудники BBC, The Washington Post, Le Monde, The Guardian и другие журналисты из 63 стран мира.

* «Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов