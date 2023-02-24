Более половины россиян считают необходимым бороться за чистоту русского языка

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал, как россияне относятся к русскому языку. Выяснилось, что среди людей старше 60 лет 67% считают, что нужно бороться за чистоту русского языка.

Среди людей от 18 до 24 лет процент борцов за чистый русский язык значительно меньше — 37%. Естественное развитие языка поддерживают 53% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, при этом по всей стране этот показатель составляет 30%.

Эта позиция также ближе активным потребителям интернета: среди них 53% считают, что не нужно ни во что вмешиваться. Сделать русский язык чистым должны сами граждане, считают 49% опрошенных. Только каждый четвертый респондент уверен, что этим должны заняться лингвисты-профессионалы.

Каждый десятый настаивает, что этот вопрос следует решать политикам. Что касается новых товаров, идей и процессов, то 45% россиян указали, что неважно, каким словом обозначать те или иные продукты, услуги. Это могут быть как иностранные, так и русские варианты. Только треть россиян уверены, что новые обозначения должны быть с русским корнем.