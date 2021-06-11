Более сотни американских журналистов подписали открытое письмо медиасообществу

Более сотни журналистов из NYT, Washington Post, Vice, Boston Globe, The Intercept, Gizmodo и других изданий подписали открытое письмо к медиасообществу.

Авторы письма предлагают новостным медиа пересмотреть редакционные стандарты освещения конфликта между Израилем и ХАМАС.

В тексте приводятся исследования правозащитных организаций Израиля, которые пришли к выводу, что в стране действует апартеид и политика этнического превосходства по отношению к палестинцам.

Главная претензия подписавших это письмо к медиа заключается в том, что, по их мнению, журналисты ошибочно говорят о войне, как о конфликте равнозначных сторон, забывая гуманитарную составляющую положения палестинцев.