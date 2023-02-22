Более тысячи рекламодателей в 2022 году покинули рынок или приостановили работу в России

Почти 1 150 компаний ушли с российского рынка, либо приостановили свою деятельность на нем, либо ограничили инвестиции и разработки в 2022 году. Об этом сообщил первый вице-президент, исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.

«В 2022 году 1 148 компаний так или иначе ушли с российского рынка, либо приостановили деятельность, либо ограничили инвестиции и разработки. Достаточно большое количество этих компаний ушли с возможностью возвращения», – объяснил Смоляков.

Согласно подсчетам АКАР, 159 компаний ограничили инвестиции и разработки в РФ, 498 покинули рынок с возможностью возврата, 320 полностью покинули рынок, 171 сократили производство.

Однако с января по сентябрь 2022 года показатели на российском рынке оказались лучше, чем ожидали эксперты. Прогнозировали падение рынка на 50-70%, но в течение 9 месяцев падение составило 6% по рынку.

Согласно данным АКАР, основными тенденциями рекламного рынка в 2022 году стали замена иностранных рекламодателей отечественными, установление компаниями контактов с региональными рекламодателями, а также сохранение деятельности большинства сетевых рекламных агентств под отечественным руководством.

Согласно заключению комиссии экспертов АКАР, объем рекламы в средствах ее распространения в РФ за первые три квартала 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 380-385 млрд рублей. Объем отечественного регионального рекламного рынка, куда не входит Москва, по 4 сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе – сократился на 5%, составив примерно 26-27 млрд рублей.