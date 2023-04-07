Больше 20% опрошенных россиян не могут прожить ни дня без соцсетей

Ни для без соцсетей не могут прожить 23% опрошенных россиян. Преимущественно интернет им необходим для чтения новостей — так ответили 43% респондентов. Больше половины — 54% — не могут представить свой день в сети без новостных сайтов или каналов, согласно данным опроса Hi-Tech Mail.ru.

Еще 20% отметили как самые частые сценарии проверку почты и работу с планировщиком задач. Реже всего интернет используют для совершения покупок — 2,4% и для учебы — 1,9%.

В среднем 46% россиян проводят в сети от двух до пяти часов в день. Почти треть респондентов — 29% — пользуется интернетом от пяти до десяти часов. Цифровой детокс практикуют 11% россиян, проводя в интернете менее двух часов в день.

Абсолютное большинство респондентов давно знакомы с сетью — 45% пользуются интернетом от 10 до 20 лет, еще 42% — более 20 лет. Менее года назад с ним познакомились только 0,76% россиян.

В опросе Hi-Tech Mail.ru приняли участие 12,5 тыс. человек. Почти 38% опрошенных проживают в Москве и Петербурге, остальные — в столицах и крупных городах российских регионов.