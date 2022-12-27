Большинство игроков рекламного рынка не загружают информацию о маркировке в полном объеме

Компания «МедиаСкаут» (один из операторов рекламных данных, ОРД, входит в группу МТС) проанализировала поведение пользователей своей системы по передаче данных о размещениях в интернете в единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Каждый новый месяц работы системы регистрируется кратно больше игроков, чем в предшествующий. Однако рекламораспространители, кроме крупных игроков, не спешат массово заключать договоры. Даже те компании, которые заключили договоры и подключились к ОРД, не передают отчетность в полном объеме. Так, информацию об актах выполненных работ за предыдущий месяц загружали лишь 27% клиентов, а детализацию бюджета по креативам — менее 2%, отмечают в МТС.

В компании полагают, что продление тестового периода работы ЕРИР до марта 2023 года и отсутствие штрафов за нарушение предоставления информации о креативах позволяют компаниям пока не заниматься этой работой.