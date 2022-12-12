Большой пресс-конференции Путина в этом году не будет

Владимир Путин впервые за 17 лет отменил ежегодную «большую пресс-конференцию». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают, что президент найдет возможность пообщаться со СМИ. В прошлом году большая пресс-конференция прошла 23 декабря.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Путин планирует до конца года выступить с посланием Федеральному собранию. Он отметил, что дата обращения к членам парламента зависит от графика президента, который «весьма динамичный, поскольку ситуация динамична».

Напомним, что в этом году президент отменил ежегодную традиционную «прямую линию». В последний раз прямая линия проходила 30 июня 2021 года. После начала специальной военной операции на Украине пресс-секретарь президента Песков неоднократно анонсировал смещение сроков проведения мероприятия.