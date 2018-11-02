Новый президент Бразилии объявил войну СМИ подобно Трампу Подробности: https://regnum.ru/news/2511868.html?fbclid=IwAR3Xcl2WBeLFmbiKEfuwSsZ1M7zE3PYzkqtOkxdgdn0sS5TI-doFHe8K_xo Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на

Новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару всячески способствует дискредитации традиционных медиа, в первую очередь издания Folha de S. Paulo, сообщает El Pais.

Новый лидер страны, как и его ближайшее окружение, заняли позицию конфронтации по отношению к СМИ и журналистам, которые публиковали критические статьи в их адрес. Таким образом, Болсонару, которого называют «бразильским Трампом», и в этом решил пойти по стопам президента США. Он даже перенял любимое выражение своего американского коллеги — fake news, чтобы разоблачать неугодные новости.

В первом же интервью после победы на выборах, которое он дал крупнейшему частному телеканалу в Бразилии La Rede Globo, Жаир Болсонару в очередной раз напомнил о своем противостоянии с изданием Folha de S. Paulo в ходе предвыборной кампании.

Почти все фейковые новости, которые были направлены против меня, исходили от Folha, оно потеряло свой престиж.

В ответ журналист телеканала напомнил Болсонару, что хотя ранее он категорично объявил себя сторонником свободы прессы, это не помешало ему желать закрытия неприятного ему СМИ. Болсонару ответил, что конкретно для этого издания, по его мнению, все кончено:

Пресса, которая ведет себя столь недостойным образом, не получит средств от федерального правительства.

Folha de S. Paulo, сейчас имеющее наибольшее хождение в Бразилии, утверждало, что Жаир Болсонару, будучи депутатом, использовал государственные средства для оплаты ухода за своим летним домом. При этом он не работал в столице Бразилии, что было необходимым условием получения этой суммы. Журналистка издания Патрисия Кампос Мелло, занимавшаяся расследованием деятельности Болсонару и вышедшая на след предполагаемой «черной кассы» политика, из которой он мог платить за сеть массовых публикаций в WhatsApp, получала угрозы, ее телефон был взломан, а сообщения — подменены.

Как сообщает El Pais, воинствующее поведение Болсонару передалось и его избирателям. Опрос, проведенный Бразильской ассоциацией авторов журналистских расследований, выявил 141 задокументированный случай угроз и насилия в адрес журналистов, работавших на президентских выборах 2018 года. Согласно сведениям организации, большая часть подобных инцидентов связана со сторонниками Болсонару.

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