Рассылка о еде — идея для медиа

В конце мая 2021 года газета из Бонна General-Anzeiger запустила еженедельную рассылку о еде Bonn Appetit, чье название отсылает одновременно к известной французской фразе и к городу, где базируется издание. Инициатива оказалась успешной: гастрономические новости разлетаются не хуже горячих пирожков.

Еще до первого выпуска рассылки на нее подписались больше 600 человек, а спустя несколько недель это число выросло более чем вдвое. Первоначальная цель — набрать 2000 подписчиков к концу года — была достигнута уже в августе, заявляет директор по редакционному контенту General-Anzeiger Сильвия Биннер.

Показатели открытий (open rate) у Bonn Appetit тоже высокие — более 60%. Авторы рассылки пока не включают в нее контент от аудитории (хотя такие планы есть), но, по словам Биннер, многие читатели с энтузиазмом делятся фотографиями блюд, приготовленных по рецептам из рассылки.

О еде с любовью

General-Anzeiger была основана в 1889 году и сегодня входит в состав медиагруппы Rheinische Post. В компании заняты порядка 120 сотрудников, которые работают над выпуском девяти локальных изданий в округе Бонна, где проживает примерно миллион человек.

Рассылку Bonn Appetit составляет коллектив из десяти рядовых сотрудников General-Anzeiger. Они искренне увлечены гастрономией, но у всех есть другая основная работа в издании. «Еда — это больше, чем просто средство утоления голода, таков наш девиз, — отмечает Биннер. — Мы можем многое о ней рассказать, и нам всегда есть что обсудить. Поэтому нам нравится работать в команде. А кроме того, это соответствует общей стратегии газеты, направленной на совместную работу всех отделов».

Четверо из коллектива Bonn Appetit — авторы контента. Остальные шестеро: директор по продукту; менеджер проекта, координирующий все задачи и процессы; data-аналитик; менеджер по вовлеченности аудитории; специалист по продвижению в социальных сетях и других маркетинговых каналах; менеджер, занимающийся рекламным рынком, который общается с будущими клиентами, партнерами и спонсорами.

Что? Где? Почем?

Решение запустить рассылку о еде было принято в два этапа. «Идея пришла спонтанно, и она пришлась нам по вкусу. В нашем деле это главное, — шутит Биннер. — Затем мы проанализировали данные, составив персональные портреты клиентов и опираясь на тренды поиска в Google. Оказалось, что в регионе живут от 560 до 750 тысяч фуди. Тогда и было принято окончательное решение».

Рассылку продвигают по всем стандартным каналам General-Anzeiger (печатная версия, онлайн, e-mail), а также с помощью обычной почты и на разных социальных медиаплатформах.

Каждый выпуск начинается со вступительной статьи от редакции, затем следует авторский контент от журналистов газеты. Среди недавних статей — советы, как покупать свежее молоко у местных фермеров, репортаж о ресторанной индустрии после локдауна, материал о том, как сократить количество пищевых отходов, и, конечно, рецепты, отзывы о ресторанах и статьи-списки.

Локальный контент, например, часы работы ресторанов и рецепты от шефов из Бонна, пользуется у читателей популярностью, говорит Биннер. «Наиболее успешный формат — списки: самые красивые пивные дворики, заведения с лучшим видом на город, рейтинг точек с лучшим стритфудом», — добавляет она. Статьи о здоровой пище, веганстве и вегетарианстве, магазинах с фермерскими продуктами тоже собирают большое количество переходов.

Вина и зрелищ

Как дополнительный бонус в рассылке каждую неделю публикуют советы от Каро Маурер, первой женщины из немецкоговорящей страны, получившей диплом магистра вина (Master of Wine). Чтобы получить это почетное звание, надо освоить сложную образовательную программу, рассчитанную на несколько лет обучения. В мире магистров вина всего около четырехсот, и, как отмечает Биннер, локальному ежедневнику General-Anzeiger исключительно повезло, что колонку о вине для них ведет профессионал такого уровня.