«Время колоть лед». Когда потеплеет?

С Гордеевой можно не соглашаться, но очевидно, что она не первая, кто уходит из активной журналистики в сторону. Она пытается осознать, объяснить (самой себе в первую очередь) этот уход. Можно ли говорить об исходе из профессии многих профессионалов как о тенденции? Не знаю, это надо изучать и считать, но то, что сегодня некоторые коллеги теряют работу и/или находят ее в PR, менеджменте, медиаобразовании и т.п. — факт, с которым не поспоришь.

Гордеева: Одно время я была уверена, что мне сломали жизнь, лишив работы моей мечты, которую я бесконечно любила. Люди одной породы, одних принципов и одних взглядов на профессию, мы оказались в каком-то смысле за бортом. Целое поколение моих ровесников лишили возможности самореализации. Что-то пошло не так, и мы вынуждены были оставить то, чем занимались, чем мечтали заниматься, и переключились на другие вещи: мы ведем блоги, в которых все больше судебных хроник и репортажей с массовых акций, мы пишем и снимаем для благотворительных фондов… Какое может быть у нас дело, если мир схлопывается прямо на наших глазах, и нет других способов это остановить, как отложить в сторону (на время или навсегда) свои профессиональные амбиции и бежать спасать мир, как бы пафосно это ни звучало. Просто и честно работать по специальности — этого теперь мало, да и невозможно это.

Но через 20 страниц Гордеева все-таки уточняет, что не все так плохо, приводит в пример имена Олеси Герасименко, Полины Еременко и обращает внимание на расцвет жанра лонгрида: «Эта часть журналистики развивается. А телевидение — стагнирует. В нынешней России оно используется или как орудие пропаганды, или как средство самого низменного развлечения».

Не судит ли Гордеева только по плохим федеральным СМИ? Знает ли она примеры, пусть и редкие, независимой, социальной журналистики в регионах, в том числе на маленьких городских или областных каналах?..

Катерина Гордеева и Чулпан Хаматова уверены, что именно Перестройка спасла их от «судьбы зомбированного советского человека, винтика»:

Если бы не перестройка, которая не просто позволяла говорить своим голосом, но и давала силу этому голосу, я бы выросла чудовищем, Железной Кнопкой из фильма Быкова «Чучело».

После этого Гордеева задает логичные и риторические вопросы:

Куда делись эти лица (когда люди в 91-м году на Дворцовой площади слушали академика Лихачева)? Куда делись мы с этими лицами? Куда делась наша надежда?

Хаматова подробно рассказывает, как СМИ прошли долгий путь от равнодушия к теме благотворительности до собственных проектов в этой сфере, как в 2005 году ей отказывал Эрнст, когда она просила снять благотворительный концерт, как Олег Кашин в «Коммерсанте» опубликовал ее слова без визирования («Чулпан могут, в принципе, закатать под асфальт, с газетой «Коммерсантъ» мы ссориться не станем и Кашина обижать не будем…»).

Часто диалог актрисы и журналиста останавливается на проблеме разделенного, полярного общества.

Гордеева: Большинство из перечисленных тобой артистов или даже политиков не придет сегодня по своей воле, скажем, на телеканал НТВ и не станет заинтересованно разговаривать с журналистом. Хаматова: Где ты сегодня видела заинтересованного журналиста? Гордеева: Я далека от мысли защищать журналистов, но где ты видела сегодня публичного человека, который уважает того, кому дает интервью? И даже больше: уважает тех, кто это интервью будет смотреть или читать. Хаматова: Когда, по-твоему, пропало это доверие? Гордеева: Не знаю. Я часто пересматриваю интервью, которые брал Листьев, мой в каком-то смысле учитель. В них нет напора, нападок и желания загнать собеседника в угол. Но есть очевидное желание понять его и сделать понятным зрителю. Собеседник Листьеву помогает. Этот процесс взаимного движения навстречу наблюдать чрезвычайно интересно. А сегодня разные части общества уже начали неумолимое движение друг от друга, в противоположных направлениях. И именно поэтому журналистов уже не интересует то, что происходит в «хорошей» сфере жизни. Они ее, может, и встречают в своей частной жизни, но в профессиональной — не видят. Телеканалы и издания навязывают зрителям оторванную от реальности повестку. Какое-то время в тренде еще будет социалка, но такая, ненастоящая, упакованная в телевизионную мишуру.

Иногда кажется, что авторы живут в своем московском коконе и все московские примеры переводят на всю страну. Хаматова задает вопрос «Где ты сегодня видела заинтересованного журналиста?» не потому что таких нет, а потому что она таких не встречала. К сожалению, она только слышала от какого-то корреспондента просьбу представиться. Он пришел в «Современник» и не знает, кто такая народная артистка России Чулпан Хаматова. В семье не без урода, но ведь нельзя судить по нему одному о всей профессии. Я устану перечислять заинтересованных журналистов из «Гатчинской правды» или томского «ТВ2», ведь они, или их коллеги из «Русского репортера», или проекта «Такие дела» — не одни такие. Их не так много, но они есть.