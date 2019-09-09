Миссия невыполнима?

Тут ответ такой. Есть специальные умные люди, которые обучают студентов на соответствующих факультетах, а также пишут соответствующие учебники. Они знают теорию (насчет практики — не уверен), им известно, чему и как надо учить. Моя же задача — другая. Я писал свои заметки (кстати, основу книги составили колонки, опубликованные на сайте ЖУРНАЛИСТА) с целью прямо противоположной: сделать все, чтобы отвадить от занятий журналистикой тех легковерных молодых юношей и девочек, которые повелись на внешнюю сторону, для которых наша профессия — всего лишь легкий способ зарабатывания денег, мелькания на телеэкранах и пребывания в свите «первых лиц».

Ничего общего с настоящей журналистикой это не имеет.

Однажды я спросил декана одного из журфаков при крупном московском вузе: какой процент его выпускников, получив дипломы, идет в СМИ? Ответ меня убил: не более десяти. Остальные, по словам декана, предпочитают карьеру чиновников, устраиваются в пресс-службы, рекламные агентства и становятся пиарщиками.

Тем, кто все же отважится ступить на тропу корреспондента, предстоит в наше время почти невыполнимая миссия. В своих заметках я постарался показать не все, но многие мины, которые на этой тропе заложены.

Те, кто прочтет, пусть задумаются: а им это надо?

Сложность еще и в том, что именно им, идущим вслед за нами, предстоит восстановить изрядно порушенную репутацию профессии, вернуть доверие к ней. Выполнима ли вообще эта миссия? Не знаю… Даже, можно сказать, не особенно верю в такую возможность.