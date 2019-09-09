Миссия невыполнима?

Почему своей последней книге я дал подзаголовок «Антиучебник журналистики»
Тут ответ такой. Есть специальные умные люди, которые обучают студентов на соответствующих факультетах, а также пишут соответствующие учебники. Они знают теорию (насчет практики — не уверен), им известно, чему и как надо учить. Моя же задача — другая. Я писал свои заметки (кстати, основу книги составили колонки, опубликованные на сайте ЖУРНАЛИСТА) с целью прямо противоположной: сделать все, чтобы отвадить от занятий журналистикой тех легковерных молодых юношей и девочек, которые повелись на внешнюю сторону, для которых наша профессия — всего лишь легкий способ зарабатывания денег, мелькания на телеэкранах и пребывания в свите «первых лиц».
Ничего общего с настоящей журналистикой это не имеет.
Однажды я спросил декана одного из журфаков при крупном московском вузе: какой процент его выпускников, получив дипломы, идет в СМИ? Ответ меня убил: не более десяти. Остальные, по словам декана, предпочитают карьеру чиновников, устраиваются в пресс-службы, рекламные агентства и становятся пиарщиками.
Тем, кто все же отважится ступить на тропу корреспондента, предстоит в наше время почти невыполнимая миссия. В своих заметках я постарался показать не все, но многие мины, которые на этой тропе заложены.
Те, кто прочтет, пусть задумаются: а им это надо?
Сложность еще и в том, что именно им, идущим вслед за нами, предстоит восстановить изрядно порушенную репутацию профессии, вернуть доверие к ней. Выполнима ли вообще эта миссия? Не знаю… Даже, можно сказать, не особенно верю в такую возможность.
Книжка небольшая. В ней четыре главы: «Информация к размышлению», «Личный опыт», «История недавней печати», «Спецкурс». Есть довольно жесткие оценки сегодняшнего состояния нашей прессы. Есть заметки с вопросами. Портретная галерея из столпов газетной журналистики, которых обязательно надо знать и помнить. И, наконец, мои советы тем, кого судьба отправит в «горячие точки».
В основу книжки, как я уже сказал, положены заметки, которые на протяжении двух лет я регулярно писал для сайта ЖУРНАЛИСТА. Так что надо сказать спасибо и журналу, и его главному редактору. Именно Любовь Петрова раскачала меня когда-то на писание еженедельных колонок и терпеливо публиковала их.
Книга издана ИД «Комсомольская правда», что вполне объяснимо и логично, ибо большинство ее героев и ситуаций связаны с газетой, где прошла моя юность. Еще спасибо Союзу журналистов РФ, он тоже помог, а 25 сентября в Сочи на Фестивале прессы, опять-таки при участии СЖ, состоится ее презентация.
Вероятно, название книги не всем придется по нраву. Ведь всегда и во всех профессиях есть люди, которые, ни о чем особо не задумываясь, элементарно зарабатывают деньги, послушно делают то, что им велят. Моя книжка не для них и не про них.
Учебников журналистики, насколько я знаю, много. Антиучебник пока один.