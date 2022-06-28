Подборка книг и пособий для редакторов и журналистов

Наша подборка поможет будущим одиннадцатиклассникам лучше понять суть профессии журналиста и издателя, а начинающим филологам и редакторам разобраться в тонкостях русского языка для правильного выбора направления обучения.

Эти издания также подойдут и учащимся ВУЗов для усовершенствования языка и повторения забытого.

1. Русский язык. Курс практической грамотности для старшеклассников и абитуриентов, С.А. Громов

Пособие содержит теоретические сведения по русскому языку и разнообразные тренировочные упражнения.

Предназначено для учащихся 10-11 классов, для поступающих в вузы, для преподавателей русского языка средних школ и специальных курсов по подготовке в вузы.

2. Пособие по русскому языку с упражнениями. Для поступающих в вузы, Д.Э. Розенталь

Пособие содержит теоретические сведения по русскому языку и разнообразные упражнения по орфографии, пунктуации, лексике и стилистике, грамматическому разбору. Оно поможет повторить и закрепить знания и умения, полученные в средней школе. Пособие предназначено для поступающих в вузы, учителей русского языка и преподавателей подготовительных курсов вузов.

3. «Универсальный журналист», Дэвид Рэндалл

Эта книга – пособие для журналистов и не только. Она будет полезна даже тем, кто не планирует связывать свою жизнь с журналистикой, так как рассказывает о многих базовых понятиях и явлениях. А для тех, кто поступает на журфак, эта книга даст отличные фундаментальные знания. Вы узнаете много новых терминов, которые будут полезны студентам во время обучения.

4. Справочник по правописанию и литературной правке, Д.Э. Розенталь

В первых двух разделах справочника содержатся основные правила орфографии и пунктуации (упор делается на трудные случаи). В третьем разделе приведены сведения и рекомендации нормативного характера, связанные с литературной правкой. Справочник предназначен для издательских работников, в первую очередь редакторов, а также для всех, кто стремится улучшить свою грамотность и культуру речи.

5. Справочник издателя и автора. Редакционно-издательское оформление издания, А. Мильчин, Л. Чельцова

Справочник незаменим в практической издательской и авторской работе. Он рекомендует, как оформить все основные элементы и виды текста в издании, чтобы оно было максимально удобным для читателей, наилучшим образом удовлетворяло их запросы и потребности, упрощало восприятие материала и позволяло как можно быстрее извлекать из него информацию. Справочник полезен широкому кругу читателей, занятых любой работой с текстом: издателям и авторам, редакторам и корректорам, верстальщикам и другим издательским сотрудникам, а также художникам-оформителям и дизайнерам.

6. Энциклопедический словарь юного литературоведа

Словарь в доступной и занимательной форме знакомит читателей с основами литературоведения — науки о развитии литературы, ее родах и жанрах, направлениях и методах. А также с важнейшими проблемами теории и истории литературы, литературной критики, с принципами и приёмами анализа поэтических и прозаических произведений, с литературоведческой терминологией, крупнейшими представителями русского и советского литературоведения. Словарь призван воспитывать у учащихся осознанный интерес к литературе — отечественной и мировой. Научить самостоятельному анализу художественных произведений, их пониманию и оценке. Для школьников среднего и старшего возраста.

7. «Филологический анализ текста», Н.А. Николина

Учебное пособие знакомит студентов с различными приемами анализа текста и разными жанрами и формирует у них представление об основных понятиях современной лингвистической поэтики. Теоретические понятия раскрываются на конкретном материале. Для анализа привлекаются художественные произведения русских писателей XIX–XX веков. Для студентов высших педагогических учебных заведений. Кроме того, может быть интересна преподавателям средних школ и колледжей.

8. «Родная речь. Уроки изящной словесности», П. Вайль, А. Генис

Эта книга стала настоящим, пусть и немного шутливым, памятником советскому школьному учебнику литературы. Авторы «Родной речи» попытались пробудить у детей и их родителей интерес к отечественной изящной словесности. Остроумный и увлекательный «антиучебник» Вайля и Гениса уже много лет помогает выпускникам и абитуриентам сдавать экзамены по русской литературе.

9. «Слово живое и мертвое», Нора Галь

Книга рассказывает о том, как избавляться от границ и шаблонов при написании текстов. Для абитуриентов, начинающих журналистов, и даже для копирайтеров эта книга станет отличным помощником и посвятит вас в основы искусства писать грамотно и красиво. Произведение наполнено любовью к русскому языку, к его глубине и многогранности. Эту книгу, в первую очередь, стоит прочитать для того, чтобы осознать богатство и силу слов родного языка.

10. Простые правила сильного текста. 60 приемов создания убедительного текста, М. Ильяхов

60 двусторонних карточек с советами и примерами создания убедительного текста. Автор приводит примеры правильного и неправильного составления информационных сообщений, разбирает ошибки, подсказывает, как их избежать. Использование разработанных автором инструментов позволит вам писать отличные запоминающиеся тексты без «воды» и пр. Материал подается максимально наглядно и в удобной форме.

Выбирайте для себя подходящие пособия и не пренебрегайте классической русской литературой! Удачи!

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