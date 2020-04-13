Районная газета «Борьба» из Волгоградской области провела акцию в инстаграм
Эту акцию мы задумали еще до первого обращения и Указа Президента. А после — поразмышляли и решили не отменять. Неделю мы раскручивали свою акцию на сайте, в газете и на своих площадках в четырех соцсетях. Поскольку все планировали делать исключительно на позитиве, то и текст придумали с юмором в шпионско-сленговых тонах:
«НОВЫЙ ПРОЕКТ районной газеты: «Борьба». Новости на карантин не уходят!».
Хотите заглянуть в закулисье — в самый центр секретной журналистской кухни? Впервые мы раскроем все тайны!
Секретные агенты — корреспонденты «Борьбы» — проведут Дневной дозор!!!!
Мы расскажем — чем вообще занимается редакция. Целый день в режиме реального времени, час за часом вы сможете наблюдать за нашей работой.
Место встречи: инстаграм, @borba_gazeta
Код доступа: сторис
Явки и пароли: вторник, 31 марта, с 8.00 до 17.00.
Агентурные данные: редакция не перешла на дистанционную работу. Смотрите, как мы делаем газету и наполняем интернет-ресурсы для вас. Мы собраны и спокойны, взвешены и уверены. Мы — ваши глаза и уши, в том числе и в борьбе с коронавирусом! Мы осторожны, но не паникуем. Честны и не изобретаем желтых сенсаций. Качественно проверяем информацию. Мы творческие и очень работоспособные. Убедитесь сами.
Для резидентов: если вы не успели все разведать про нас во вторник в течение дня в инстаграм-строрис, вечером все оперативные данные тайм-ленты появятся в наших группах в Одноклассниках и ВКонтакте»
Текст мы сопровождали фотографиями сотрудников (каждый день разных) редакции в медицинских масках и с плакатом-картонкой с названием акции, начерченным маркером.
Конечно, еще в момент пиара мы получали не только позитивные отзывы. Были те, кто хвалил за геройство и те, кто обвинял в позерстве. На самом деле, в акции не было ни того, ни другого.
Мы ставили перед собой вот такие цели и задачи.
• Первое. В условиях наступающего коронавируса люди напуганы и чувствуют себя тревожно. Для того, чтобы быть спокойнее, им надо знать — есть стабильные, оставшиеся неизменными вещи. В частности, выход в свет районной газеты.
• Второе. Очень! Очень много негативной информации дает ТВ для людей, находящихся дома. Надо было добавить позитивчика и перевести невеселые эмоции в любопытство — а как там все происходит, в редакции?
• Третье. Безусловно, акция должна была работать на продвижение газеты. Мы показывали, что мобильны и современны, что доступны и открыты и знакомили подписчиков с сотрудниками редакции.
• Четвертое. Мы привлекали аудиторию к интернет-ресурсам газеты. Шутили, юморили, демонстрировали свои работоспособность и позитив.
Собственно, первая публикация акции (напомню, в сторис инстаграм) началась с моего небольшого видеовступления, в котором я поприветствовала подписчиков, сказала несколько слов об акции и дала отмашку: «Поехали!».
Не скрою, денек выдался жаркий! Дедлайновый день не прост сам по себе, плюс (пункт пятый Указа Президента) часть редакции работает на удаленке, плюс сама подготовка публикаций с сторис (в видео и аудиоформате) и их размещение.
Что вошло в наш онлайн дневник? И меры, принимаемые в рамках профилактики распространения инфекции: санобработка и мытье рук, измерение температуры, проветривание помещений; и удаленная работа корреспондента; и шутливые кофе-брейки и поход на обед; и выездные интервью с главой района Петром Харитоненко и главным врачом ЦРБ Олегом Кумеко; и интервью в редакции с координатором РДШ Игорем Зубовым; и встреча коллектива редакции с экспертом Роспотребнадзора, врачом-эпидемиологом Светланой Пирметовой; и процесс рождения газеты — от верстки до подписи в печать; и онлайн занятие Школы юного блогера; и активная работа менеджера по продвижению. В 17.00 я попрощалась со зрителями инстаграм и мы пошли делать «домашнюю работу».
Вечером все, показанное за день, мы разместили, оформив пост-таймленту в других соцсетях, видеоверсии взятых интервью выложили на свой YouTube-канал.
Конечно, работа над ошибками показала, что не все запланированное успели сделать. Не вошли в эфир кадры сортировки газеты, отправки ее до адресата, печати в типографии. Завершить эфир можно было бы видеовпечатлениями коллектива от прожитого интересного дня. Но, первый опыт — ценный опыт.
А впечатления, ими можно поделиться и сейчас).
Наталья Полтавская, корреспондент:
День нашей акции был феноменальным. Для меня это интересный опыт. График дня был очень плотным. Думаю, мы в какой-то мере все почувствовали себя блогерами. Поскольку в течение дня ты не просто выполняешь свои функциональные обязанности, но и напоминаешь себе: «Это обязательно надо снять и выложить в сториc.
Вера Глухова, корреспондент:
Новости на карантин не уходят» —это не просто акция. Так, в принципе, и должно быть в жизни. Нельзя прекращать информирование населения. Слухи надо опровергать. Потому что, если этого не делать, начнется паника. Можно даже сказать — хаос. Это абсолютно никому не нужно. А что касается конкретно этого дня акции — обычный рабочий день редакции. Неугомонный, насыщенный новостями, событиями, которые едва успеваешь осмысливать и перерабатывать.
Наталья Еланцева, начальник отдела информации:
Этот особенный день помог сотрудникам «Борьбы» взглянуть на свою работу под другим углом. И, что скрывать, еще раз собой немножко погордиться! Оказывается, всего за один день мы столько всего успеваем сделать. В обычные дни каждый из нас погружен в свой рабочий процесс и не всегда есть время оценить работу редакции в целом.
Ростислав Жемчужнов, корреспондент, отвечавший за реализацию акции:
Потрясающе! Именно такой должна быть газета: открытой для читателей. Сейчас все больше изданий обезличиваются и не имеют своих особенностей. Но эта история не про нас. Я надеюсь, что прошедшая акция приобретет статус ежегодной, поскольку публикой она была воспринята с энтузиазмом. Многие люди очень часто заблуждаются, когда думают о функционировании печатных изданий, зацикливаясь только на выпуске газеты. Конечно, это основная задача редакции. Но далеко не единственная. А возможность разобраться в этом вопросе и отрыть для себя абсолютно другую сторону предприятия помогло именно это мероприятие. Поэтому, оценивая степень важности акции для читателей, стоит понимать, что она носит не только развлекательную, но и просветительскую миссию.
Мне как журналисту и как руководителю доставляло удовольствие наблюдать за работой своего коллектива. И по-семейному теплая атмосфера, которую мы бережем в редакции, и собранность моей команды, и желание сделать общее дело интереснее личным вкладом — все это солнечными брызгами пронизывало сторис, освещая лица тех, кто следил за нашей работой через экраны гаджетов. А суета напоминала праздничную: «Ростислав! У нас сейчас что в эфир заливается?», «А следующий кадр готов?», «Ничего, загрузится, пока к главе бежим!», «Штатив, штатив не забудь!», «А Полтавская уже едет?»... Как? Все? День кончился. Очередной день в нашей заводной и кипящей идеями редакции. Завтра начнется новый. А пока — выдохнули! Акция сдана.
Количество просмотров нас вполне удовлетворило, отзывы мы получили положительные («Молодцы!», «Так держать!», сердечково-аплодисментные стикеры), заряд бодрости — колоссальный! С такими симптомами никакой вирус не страшен!
Наши ресурсы:
Сайт: https://borbagazeta.ru/
Канал: Газета Борьба Калачевский район
Инстаграм: borba_gazeta
ВК: borba_gazeta
ФБ: borbagazeta