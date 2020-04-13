Эту акцию мы задумали еще до первого обращения и Указа Президента. А после — поразмышляли и решили не отменять. Неделю мы раскручивали свою акцию на сайте, в газете и на своих площадках в четырех соцсетях. Поскольку все планировали делать исключительно на позитиве, то и текст придумали с юмором в шпионско-сленговых тонах:

«НОВЫЙ ПРОЕКТ районной газеты: «Борьба». Новости на карантин не уходят!».

Хотите заглянуть в закулисье — в самый центр секретной журналистской кухни? Впервые мы раскроем все тайны!

Секретные агенты — корреспонденты «Борьбы» — проведут Дневной дозор!!!!

Мы расскажем — чем вообще занимается редакция. Целый день в режиме реального времени, час за часом вы сможете наблюдать за нашей работой.

Место встречи: инстаграм, @borba_gazeta

Код доступа: сторис

Явки и пароли: вторник, 31 марта, с 8.00 до 17.00.

Агентурные данные: редакция не перешла на дистанционную работу. Смотрите, как мы делаем газету и наполняем интернет-ресурсы для вас. Мы собраны и спокойны, взвешены и уверены. Мы — ваши глаза и уши, в том числе и в борьбе с коронавирусом! Мы осторожны, но не паникуем. Честны и не изобретаем желтых сенсаций. Качественно проверяем информацию. Мы творческие и очень работоспособные. Убедитесь сами.

Для резидентов: если вы не успели все разведать про нас во вторник в течение дня в инстаграм-строрис, вечером все оперативные данные тайм-ленты появятся в наших группах в Одноклассниках и ВКонтакте»

Текст мы сопровождали фотографиями сотрудников (каждый день разных) редакции в медицинских масках и с плакатом-картонкой с названием акции, начерченным маркером.