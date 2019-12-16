Борис Лозовский, декан факультета журналистики УрФУ: «Самоцензура — это следствие собственного выбора журналиста»

О своем отношении к самоцензуре — Борис Лозовский
— С чем вы связываете самоцензуру?
— В моем представлении у самоцензуры есть разные стороны. Это может быть и трусость, и ответственность, и все что угодно. Самоцензура — это форма самоконтроля пишущего, которая позволяет ему в конкретной ситуации, данной ему в ощущениях, сказать то, что он хочет сказать. Я хорошо помню слова моего любимого ректора нашего университета Паригория Евстафьевича Суетина. Он говорил, что мы живем здесь и сейчас, а это значит, что мы всегда имеем конкретную реальность в виде определенных законов, ограничений, запретов, зависимостей и, находясь в этих условиях, ищем тот вариант выражения правды, который бы нам еще позволил сохранить собственное лицо. И это в первую очередь касается журналистики.
— Получается, что самоцензура — это всегда разговор про себя?
— Да, скорее всего, разговор про себя, потому что журналисты боятся за свое благополучие, за свое благосостояние, за свою жизнь. Истоки трусости, думаю, в этом. Но самоцензура — это и ответственность, конечно. Когда ты думаешь о том, как обезопасить коллектив, в котором работаешь.
— Цензура опаснее самоцензуры?
— Цензура и самоцензура — это два вида контроля. Самоцензура в отличие от цензуры — это следствие собственного выбора журналиста: я выбираю такую форму поведения в силу тех, или иных, или третьих обстоятельств. Но это всегда мой выбор, основанный на моем внутреннем решении.
Цензура не дает журналисту право выбора, это всегда внешний контроль со стороны государства. Часто журналистов критикуют: «Почему вы не выступаете против чего-то, вы же видите, что это плохо, что это дурь и полный бред?» Но тот, кто критикует, не учитывает: журналист должен помнить, что за ним стоит коллектив и что из-за чрезмерной смелости или гусарства он может подставить людей. Мне кажется, что это тоже относится к вопросу о самоцензуре.
— Алексей Венедиктов как‑то сказал, что журналист не должен думать о последствиях. Вы согласны?
— Я знаю его эту мысль, и мне кажется, что Алексей Венедиктов прав. Потому что журналист, когда собирает и готовит материал, должен быть свободен полностью. Это дело редактора — давать материал сейчас или потом в этом виде или в сокращении. Я после того, как встретился с этой его мыслью, сочинил свою: «Журналистика — это сумма поступков редакторов».