Борис Лозовский, декан факультета журналистики УрФУ: «Самоцензура — это следствие собственного выбора журналиста»

— С чем вы связываете самоцензуру?

— В моем представлении у самоцензуры есть разные стороны. Это может быть и трусость, и ответственность, и все что угодно. Самоцензура — это форма самоконтроля пишущего, которая позволяет ему в конкретной ситуации, данной ему в ощущениях, сказать то, что он хочет сказать. Я хорошо помню слова моего любимого ректора нашего университета Паригория Евстафьевича Суетина. Он говорил, что мы живем здесь и сейчас, а это значит, что мы всегда имеем конкретную реальность в виде определенных законов, ограничений, запретов, зависимостей и, находясь в этих условиях, ищем тот вариант выражения правды, который бы нам еще позволил сохранить собственное лицо. И это в первую очередь касается журналистики.

— Получается, что самоцензура — это всегда разговор про себя?

— Да, скорее всего, разговор про себя, потому что журналисты боятся за свое благополучие, за свое благосостояние, за свою жизнь. Истоки трусости, думаю, в этом. Но самоцензура — это и ответственность, конечно. Когда ты думаешь о том, как обезопасить коллектив, в котором работаешь.

— Цензура опаснее самоцензуры?

— Цензура и самоцензура — это два вида контроля. Самоцензура в отличие от цензуры — это следствие собственного выбора журналиста: я выбираю такую форму поведения в силу тех, или иных, или третьих обстоятельств. Но это всегда мой выбор, основанный на моем внутреннем решении.