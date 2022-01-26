Школа дизайна: заимствования в инфографике

Украл, выпил — в тюрьму. Аксиома. Но не в дизайне. Тут как раз с воровства все и начинается. И это правильно. Но с оговорками…

Хотите делать качественные визуальные журналистские работы — научитесь воровать. Ну, ладно. Не воровать. Заимствовать. И в этом есть принципиальное отличие. Вы заимствуете прием. И в итоге на выходе получаете две выгоды — качественную работу и опыт.

Как украсть графическую модель?

Никак. Казалось бы, посмотрел понравившееся издание. Повторил сетку и оформление точек входа, подобрал похожую шрифтовую пару и создал систему стилей почти один в один. Но не работает. Просто любая графическая модель у качественных изданий держится на выверенной архитектуре — на точном типографическом расчете модульной сетки и скрупулезной привязке всей системы стилей к сетке. Ну, это как чертеж архитектора в руках застройщика.

Например, строители — профессионалы своего дела — без чертежей за работу никогда не возьмутся. Даже на даче при постройке веранды. А наши дизайнеры в редакциях — как правило, легкоранимые натуры, которым любые расчеты — нож по горлу. Отсюда все проблемы большинства наших изданий, графические модели которых выглядят так, словно их собирали «на коленке».

Помнится, десять лет назад был эпичный случай плагиата графической модели у «Известий», полностью скопировавших графическую модель The Wall Street Journal. Несусветная глупость и на этапе принятия решения, и на «выходе». Копировать, да еще без расчетов, англоязычные издания — тупиковая идея. Хотя бы по причине пропасти между латиницей и кириллицей. Кто хоть раз пробовал копировать дизайн западной прессы (а я в девяностых, между прочим, пробовал, был грех), все поймет. Думается, и сами дизайнеры «Известий» тогда сразу поняли ошибку. Во всяком случае, сворованная графическая модель продержалась недолго.

В общем, не ходите, девки, замуж…

Как украсть оформительский прием или инфографику?

А вот тут все наоборот. Ну, почти. Уверяю вас, все начинали с заимствования. Даже талантливейшие дизайнеры. Невозможно вариться в собственном соку, даже если он у вас вишневый. Необходим кругозор, чтобы все время совершенствоваться. Так вот, именно заимствование помогает делать отличные оформительские работы.

Именно с «воровства» эффективнее всего начинать делать оформление сложной публикации (например, многослойного информационного пакета) или инфографики. Если с экселевскими столбиками «подружились» практически все, то дальше фантазия газетных дизайнеров не простирается. Либо в силу лени, либо… Да нет… Исключительно в силу лени.

Когда вы видите, что в той или иной публикации вам нужна инфографика, первое, что вам необходимо сделать, — зайти в любой поисковик и вбить в поисковую строку «инфографика [тема инфографики]» (например, «инфографика эффективность вакцинации»). Перед вами выйдут десятки, а скорее всего даже сотни инфографик на нужную вам тему. Остается лишь выбрать удачный, на ваш взгляд, прием подачи. А дальше… Самый простой способ — повторить ее собственными руками. Чуть сложнее — использовать прием и сделать по-своему, что называется, «по мотивам».

Тем самым вы не только сделаете удачную работу. Тут главный результат в другом — в приобретении опыта. Когда вы в дальнейшем столкнетесь с необходимостью сделать подобную работу, вы уже будете знать — как. По сути, заимствуя, вы получаете и рыбу, и удочку.

Главное: заимствуя инфографику, берите за примеры действительно качественные работы. Из апологетов «бумажной» инфографики можно выделить:

— ТАСС

— РИА «Новости»

— портал «Инфографика»

Но и у других изданий можно найти отличные работы, чтобы сделать что-то для себя, применяя их принципы.

И вот еще что. Буквально еще года два назад запрос «инфографика онлайн» давал громадье ссылок на базы различных красивых, но бесполезных шаблонов. Теперь все намного интереснее. Появляются действительно полезные эффективные онлайн-инструменты. Например, в одном из них я за полтора часа сделал таймлайн, на который без этого инструмента у меня ушел бы минимум день. О них и об удачных работах, а также об ошибках оформления появились даже вполне содержательные российские Telegram-каналы увлеченных инфографов:

• #Инфографика в примерах (t.me/infografika)

• Инфографика (t.me/infograph_map)

• Чартомойка (t.me/chartomojka)

• Дата-сторителлинг (t.me/data_publication)

Убедите своих дизайнеров подписаться на них. Не только для кругозора, но еще и для развенчивания сложившихся мифов об инфографике. В первую очередь о том, что ее сложно делать…

Думаю, вы наверняка видели уже эту иллюстрацию — пример слепого копирования. Даже огромное издание с хорошим бюджетом и неслабыми кадрами не смогло аккуратно перенести принципы графической модели на свое издание. Просто перенесли, словно через кальку.

А вот как работает заимствование визуализации данных. Перед вами оригинал работы студии инфографики ТАСС — таймлайн воздействия вакцины против коронавируса на организм. И работа одной из региональных редакций. Практически один в один. И в этом нет ничего зазорного. Наоборот, можно только приветствовать такой опыт. Ведь дизайнеры этой редакции теперь умеют пользоваться этим приемом. И он точно пригодится им при подготовке других отличных, уже своих, инфографичных работ. Не думаю, что тассовские дизайнеры затаят обиду. Во-первых, это на пользу всему «цеху» и популяризации качественной инфографики. А во-вторых, уверен, что и они в свою очередь повторили чей-то прием.

Ну, например, вот вам еще две подобные работы, которые мне выдал Google на первой же странице по запросу «таймлайн вакцина»:

Раз уж дело коснулось одной из ведущих студий инфографики в стране (ТАСС), то вот вам пример заимствования уже с их стороны. Они, пусть и в диджитал, повторили культовый график наполеоновской кампании 1812 года. Вот оригинал создателя инфографики Шарля Минара:

А вот скрин из инфографики студии ТАСС:

Это ни в коем случае не умаляет профессионализма итоговой работы. Посмотрите сами вот тут.

Ну и на сладкое — пример от законодателей мод в инфографике — газеты «Нью-Йорк таймс». Прекрасная минималистичная работа про сроки нахождения у власти лидеров европейских стран:

И уже наша российская работа с использованием их приема про сроки занимания должности премьер-министра в нашей стране: