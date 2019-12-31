Бортовой журнал Аэрофлота для детей признали лучшим корпоративным изданием

Детский бортовой журнал «Аэрофлот. Юный путешественник» стал победителем международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер — 2019». Издание ведущей российской авиакомпании заняло первое место в ключевой номинации «Лучший журнал для клиентов». Подрядчиком в производстве журнала второй год подряд выступает издательство «Открытые системы».

В конкурсе «Медиалидер», который проводится третий год, принимают участие как внутрикорпоративные СМИ, созданные для сотрудников компаний и организаций, так и медиа, рассчитанные на привлечение клиентов и инвесторов. В 2019 году в комитет конкурса поступило более 300 заявок в 22 номинациях.

Ежемесячный журнал «Аэрофлот. Юный путешественник» распространяется на борту самолетов компании «Аэрофлот», рассказывает о путешествиях в адаптированной для детской аудитории форме. Издание отличает органичное сочетание познавательных и развлекательных материалов, большое количество уникальных иллюстраций, интерактивная подача материала и оригинальные главные герои — пилот, амурский тигр Амур, и бортпроводница, дальневосточный леопард Лея. Благодаря этим особенностям журнал завоевал любовь юных пассажиров авиакомпании и их родителей. Профессиональное жюри конкурса «Медиалидер» тоже не осталось равнодушным и оценило бортовой журнал по достоинству.

Издательство «Открытые системы» имеет большой опыт работы с детскими СМИ и уже более 20 лет издает популярные журналы для детей «Классный журнал» и «ПониМашка».

Руководство издательства благодарно ПАО «Аэрофлот» за возможность работать над таким интересным проектом, как бортовой журнал «Аэрофлот. Юный путешественник».

Издательство «Открытые Системы» (www.osp.ru) — российское издательство, производящее высокопрофессиональные бизнес-издания для специалистов и руководителей из таких отраслей, как информационные технологии, компьютерные системы, телекоммуникации, сети передачи данных, полиграфия и медицина, а так же популярные еженедельные издания для детей. Наши издания: «Открытые Системы. СУБД», «Журнал сетевых решений/LAN», Computerworld Россия, «Мир ПК», «Директор информационной службы» (CIO.RU), Windows IT Pro/RE, What Hi-Fi, «Классный журнал», «ПониМашка».

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+».