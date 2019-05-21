Цифра растет. Но медленнее, чем умирает печать

Boston Globe стала четвертой старой газетой в США, у которой цифровая подписка превзошла печатную. Она присоединилась к клубу, в котором пока состоят только New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

На общемировом рынке цифровой подписки Boston Globe устойчиво занимает 8 место с результатом 112 тысяч подписчиков. Изменение подписного профиля произошло в первом квартале 2019 года, когда печатная подписка упала со 109 тысяч до 99 тысяч, а цифровая — выросла со 108 тысяч до 112.

Иными словами, прирост в 4 тысячи цифровых подписчиков сопровождался падением в 10 тысяч печатных подписчиков. Мы не знаем экономики The Boston Globe, поэтому трудно судить, как эта замена отражена в деньгах. Судя по графику, например, видно, что в 4 квартале 2018 года цифровая подписка ускорилась, а в следующем квартале ускорилось падение печатной, тогда как прирост цифровой, наоборот, замедлился. То есть происходит замещение, переход читателя на цифру.

Иначе говоря, расширения подписного бизнеса за счет цифры нет. И хотя снижение печати теоретически дает снижение производственных расходов (а рост цифры не ведет их к росту, так как цифровая «копия» ничего не стоит), общий финансовый результат этого переворота может быть и не таким уж радужным. Более того, затраты на маркетинг цифровой подписки, да еще при условии скидок, могут даже делать ее убыточной.