Цифра растет. Но медленнее, чем умирает печать

Boston Globe набрала больше подписчиков в цифре, чем в принте
Boston Globe стала четвертой старой газетой в США, у которой цифровая подписка превзошла печатную. Она присоединилась к клубу, в котором пока состоят только New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.
На общемировом рынке цифровой подписки Boston Globe устойчиво занимает 8 место с результатом 112 тысяч подписчиков. Изменение подписного профиля произошло в первом квартале 2019 года, когда печатная подписка упала со 109 тысяч до 99 тысяч, а цифровая — выросла со 108 тысяч до 112.
Иными словами, прирост в 4 тысячи цифровых подписчиков сопровождался падением в 10 тысяч печатных подписчиков. Мы не знаем экономики The Boston Globe, поэтому трудно судить, как эта замена отражена в деньгах. Судя по графику, например, видно, что в 4 квартале 2018 года цифровая подписка ускорилась, а в следующем квартале ускорилось падение печатной, тогда как прирост цифровой, наоборот, замедлился. То есть происходит замещение, переход читателя на цифру.
Иначе говоря, расширения подписного бизнеса за счет цифры нет. И хотя снижение печати теоретически дает снижение производственных расходов (а рост цифры не ведет их к росту, так как цифровая «копия» ничего не стоит), общий финансовый результат этого переворота может быть и не таким уж радужным. Более того, затраты на маркетинг цифровой подписки, да еще при условии скидок, могут даже делать ее убыточной.
Так или иначе, общая тенденция показана наглядно. Динамика падения в печатной подписке по количеству подписчиков в 2,5 раза опережает динамику роста в цифровой подписке. Это соотношение косвенно подтверждает известную гипотезу: цифровой бизнес СМИ растет гораздо медленнее, чем печатный сжимается. Например, пять лет назад на рынке говорили, что на семь долларов снижения доходов в принте приходится только один доллар прироста цифровой выручки. Это касается американского рынка; однако можно предположить, что хотя пропорции на рынке российском могут быть и иными, общая логика — та же.
Среди факторов, обеспечивающих возросшую динамику цифровой подписки Boston Globe в последние полгода, директор издания по доходам от контента Том Браун называет прежде всего удачные эксперименты с пэйволом. Boston Globe использует meter model (несколько статей предлагаются бесплатно) и скидки для новых подписчиков. В общем, рост на демпинге. Среди других факторов Браун называет высоко-конвертируемый контент, особенно на журналистских расследованиях в рубрике Boston Globe Spotlight (конечно же, по названию фильма о знаменитых расследованиях Boston Globe).
Медиаобозреватель Дэвид Юберти пишет, что факторами цифрового роста стали миллионер-владелец (намекая на готовность владельца нести убытки ради роста), прогрессивное руководство редакции, богатый город с образованной публикой и влиятельными политиками, а также Тома Брэди — распасовщика местной футбольной команды (имеются в виду успехи в американском футболе, где местные «Патриоты» выходят в финал третий год подряд; да и сам Брэди — звезда голливудского уровня).
Стоит, однако, отметить, что чисто контентные факторы, должны были бы работать и для печатной версии. Но не работают. Бумага умирает, публика уходит в интернет, а редакция пытается стимулировать цифровую подписку демпингом и агрессивным маркетингом. При этом бизнес-отдачу от такого перехода из печати в цифру оценить сложно. Этими успехами никто не хвастается, что симптоматично. Но другого пути нет. Набирать цифровую подписку нужно любым методами.
Цифровая подписка на ведущие мировые издания
1. The New York Times (USA) — 2,9 млн;
2. The Wall Street Journal (USA) — 1,8 млн;
3. The Washington Post (USA) — 1 млн;
4. The Financial Times (UK) — 740 тысяч;
5. The Guardian (UK) — 500 тысяч*;
6. The Times (+Sunday Times, UK) — 255 тысяч;
7. The Los Angeles Times (USA) — 157 тысяч;
8. The Boston Globe (USA) — 112 тысяч.
* Guardian не имеет paywall; посчитаны регулярные плательщики — участники клубной программы Guardian Membership.